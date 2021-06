Onderzoek wijst uit: vliegen met coronapatiënt veel veiliger dan gedacht

Zelfs bij een ‘superverspreider’ is het besmettingsrisico niet groter dan 1 op 16, blijkt uit onderzoek. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Dat blijkt uit een wonderlijke reeks experimenten, waarbij Nederlandse wetenschappers vliegtuigen uitrustten met speciale testpoppen aan boord.

De kans om corona op te lopen, is voor iemand die in het vliegtuig in drie rijen voor of achter een geïnfecteerde zit, ergens tussen de 1 op 120 en de 1 op 1.800.

‘Superverspreider’

Zelfs bij een ‘superverspreider’, iemand die extreem veel virus aanmaakt, is het besmettingsrisico niet groter dan 1 op 16, volgens de wetenschappers, verbonden aan het RIVM en het Nederlands lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR). Wel zal de kans toenemen naar mate de vlucht langer is.

Vliegtuigen zijn een punt van zorg na enkele beruchte uitbraken waarbij coronapatiënten hun halve vliegtuig aanstaken. Zo stak een drager van het coronavirus in maart vorig jaar zeker 12 medepassagiers aan in het vliegtuig van Londen naar Hanoi. Maar dat zouden ook wel eens de uitzonderingen kunnen zijn.

Bij een ander goed gedocumenteerd voorval bleken er aan boord van een vliegtuig van Singapore naar Hangzhou 16 geïnfecteerde passagiers mee te hebben gereisd: slechts één medereiziger raakte besmet.

Kust niet veilig

Het nieuwe onderzoek pleit in het voordeel van die laatste gang van zaken: een klein risico, dat nog eens veel kleiner wordt door aan boord mondkapjes te dragen en passagiers vooraf te testen op het virus, aldus de onderzoekers. Uitgesloten is een besmetting aan boord evenwel niet. Zo wijzen de wetenschappers erop dat coronatests al snel 1 op de 20 besmettingen over het hoofd zien.

De experimenten in volle gang. Beeld RIVM/NLR

Al met al zal dat erop neerkomen dat eens op de 2 tot 44 keer vliegen met een geïnfecteerde aan boord een andere passagier besmet zal raken, becijfert het team. Dat is bij korte vluchten binnen Europa, van ongeveer een uur. Bij langere, intercontinentale vluchten zal een geïnfecteerd persoon aan boord zo eens in de 2 tot 19 keer tot besmettingen leiden.

Vliegen met fretten

‘Echt een mooie studie’ en ‘een heel elegant experiment’, reageert desgevraagd intensivist Marco Goeijenbier (Erasmus MC). Al is daarmee nog niet alles gezegd, denkt hij: ‘Ze hebben niet naar echte infecties gekeken. Eigenlijk zou je het daarom moeten herhalen, maar dan met fretten.’

Bovendien houdt het onderzoek geen rekening met rondlopende passagiers die elkaar misschien in het voorbijgaan aansteken, of besmettingen op het vliegveld. ‘Bij het inchecken of het ophalen van de bagage kan er ook nog van alles gebeuren’, waarschuwt Goeijenbier, die eerder een overzicht maakte van het risico op griepbesmetting op reis.

Experimentele poppen

Voor hun inschatting kozen de wetenschappers onder meer het luchtruim met vliegtuigen met aan boord zeven rijen gevuld met experimentele poppen, waaronder een die vernevelde druppeltjes uitblies, als ware het een coronapatiënt. De groep keek daarbij naar kleinere vliegtuigen met één gangpad, en een groter toestel met twee gangpaden.