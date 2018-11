Onderzoek wijst uit: de scootmobiel kan een stuk veiliger

Onder de groep gebruikers van de scootmobiel is het aantal verkeersdoden meer dan verdubbeld tussen 2010 en 2015; van 19 naar 41 per jaar. Ook de afgelopen twee jaar vielen weer tientallen doden. De SWOV heeft door tientallen ongelukken te bestuderen nu de veiligheid van de scootmobiel in kaart gebracht. Aanpassingen aan zowel het voertuig zelf als de weg zijn noodzakelijk om het aantal zware ongevallen te verminderen.

Zo pleit de SVOW voor een aparte, goed bereikbare en eenvoudig te bedienen rem. Nu zit er meestal een hendel op het stuur, die echter niet dient om te remmen, maar om gas te geven. In gevaarlijke situaties trekken bestuurders uit reflex makkelijk aan die hendel. Ook kan de scootmobiel bij abrupte en grote stuurbewegingen uit balans raken en zou verhoogde stabiliteit de veiligheid vergroten. Het verbreden van fietspaden en het duidelijk aangeven van oversteekplaatsen kan ook helpen het aantal ongelukken terug te dringen, aldus de SWOV.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen kijkt momenteel naar de eisen die worden gesteld aan bijzondere voertuigen, waaronder ook scootmobielen vallen. Daarnaast is de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een onderzoek bezig naar het toelatingsbeleid van voertuigen als de scootmobiel.