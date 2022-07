Onderzoek toont nieuwe bewijzen voor gruwelijke Russische oorlogsmisdaden

Doden bij een evacuatiepunt in Irpin, een voorstad van Kyiv, dat op 6 maart door de Russen werd gebombardeerd. Beeld Diego Herrera / Getty

Het tussentijdse rapport is gepubliceerd door de mensenrechtenafdeling van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De onderzoekers spraken mensen die slachtoffer of getuige waren van mensenrechtenschendingen in de eerste vier maanden van de Russische invasie van Oekraïne.

Een man uit Irpin, een voorstad van Kyiv, vertelde de onderzoekers dat Russische militairen hem dwongen om vier dode vrouwen in een vrachtwagen te laden, waarna hij de vrachtwagen met de lichamen in brand moest steken. De vier vrouwen waren volgens hem samen met andere vrouwen verkracht en gemarteld in een kelder. Ze zouden daarna door het hoofd zijn geschoten.

Een ander vertelde getuige te zijn geweest van de executie van twee buren. Russische militairen vertelden hem dat ze de twee mannen doodgeschoten hadden omdat de twee geplunderd zouden hebben en een radio bij zich hadden, die ze konden gebruiken om de locatie van de Russische troepen door te geven aan het Oekraïense leger.

Tal van misdragingen

Eerdere onderzoeken leverden al talloze bewijzen op voor Russische oorlogsmisdaden. Het nieuwe OVSE-rapport stelt dat de oorlogsvoering door Rusland in Oekraïne wordt gekenmerkt door ‘een algemene veronachtzaming’ van de basisbeginselen van het humanitair oorlogsrecht.

Naast verkrachtingen, ontvoeringen en executies documenteerden de onderzoekers tal van andere misdragingen door Russische militairen. Zo verkochten militairen hulpgoederen voor burgers, in plaats van die uit te delen. Ze beschoten mensen die in bezet gebied demonstreerden tegen de Russische inname. En ze dwongen een lesbische vluchteling zich te verantwoorden voor haar seksuele geaardheid.

Het rapport stelt dat het Oekraïense leger zich ook schuldig heeft gemaakt aan misdragingen, maar ‘in veel beperktere omvang’.