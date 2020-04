Onderzoek: thuiswerken en -vergaderen raken ingeburgerd na coronacrisis

Het Centraal Station in Rotterdam is nagenoeg leeg door het ontbreken van forenzen die nu thuis werken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat maandag wordt gepubliceerd. De veranderingen in werk en mobiliteit die nu noodzakelijk zijn vanwege de corona-uitbraak, kunnen volgens het KiM heel goed uitgroeien tot nieuwe routines.

‘Veel gedrag is gewoontegedrag’, zegt KiM-onderzoeker Mathijs de Haas. ‘Je gaat elke dag de deur uit, zonder er verder bij na te denken of het ook anders kan. Het kost een tijdje tot nieuw gedrag inslijt. Maar hoe langer je dat doet, hoe groter de kans dat het een blijvende verandering is. Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, conformeren we ons al weken aan dat andere gedrag.’

Al jaren volgt het KiM, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de mobiliteit van een vaste, representatieve groep Nederlanders. Nu is hun specifiek gevraagd hoe de coronacrisis invloed heeft op werk, studeren, reisgedrag, winkelen en sociale contacten.

Een groot deel (44 procent) van de werkenden is (meer) thuis gaan werken. Van deze groep thuiswerkers zegt 61 procent dat het ze gemakkelijk afgaat. Ruim een kwart wil dat vaker blijven doen. Een op de drie wil ook in de toekomst vaker op afstand blijven vergaderen. ‘Dat hangt natuurlijk niet alleen van de werknemers af, maar ook van de werkgevers’, aldus De Haas.

Fietsen en lopen

Opvallend is dat 20 procent ook denkt dat ze meer blijven fietsen en lopen. Nederlanders verplaatsen zich nu fors minder (van 8 naar 3,6 verplaatsingen per drie dagen) maar maken relatief vaak een ommetje of een fietstochtje. ‘Een kwart van de verplaatsingen in de huidige situatie zijn zogeheten rondeverplaatsingen’, zegt De Haas. ‘Denk aan een blokje om of de hond uitlaten.’

Die verschuiving werd eerder ook gesignaleerd door DAT Mobility, dat zich baseert op geanonimiseerde locatiedata van een reizigerspanel.

Toch verwacht 80 procent na de crisis zich weer op dezelfde manier te gaan verplaatsen als voorheen – ook met het openbaar vervoer, al maakt momenteel 88 procent nu liever gebruik van individueel vervoer (zoals fiets en auto). Wel denkt 20 procent minder te gaan vliegen dan voorheen. ‘Dit najaar doen we een volgende meting, dan kunnen we zien of en hoe blijvend de veranderingen zijn’, zegt onderzoeker De Haas.

Het meest kijken Nederlanders uit om hun activiteiten buitenshuis weer op te pakken: op bezoek gaan bij anderen, buitenshuis winkelen, sporten en vrijwilligerswerk. Wat dat betreft verwacht 90 procent na versoepeling van de coronamaatregelen het ‘oude gedrag’ weer op te pakken.