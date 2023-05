Onderzoek: supermarkten knijpen oogje dicht voor mogelijke misstanden bij leveranciers, Lidl scoort het beste

Klanten scannen een boodschappen in een Plus-supermarkt in Nieuw-Beijerland Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Supermarkten zijn op dit moment, net als andere bedrijven, niet verantwoordelijk voor hoe het er bij leveranciers aan toegaat. Daar komt waarschijnlijk spoedig verandering in. In de Kamer ligt een initiatiefwet die deze ketenverantwoordelijkheid afdwingt, de zogeheten Wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Tegelijkertijd is ook Brussel bezig met dergelijke wetgeving.

Grootgrutters hebben nog een lange weg te gaan, concludeert onderzoeksbureau Questionmark dinsdag. Het bureau nam zeven supermarktketens onder de loep die gezamenlijk ruim 80 procent van de markt bedienen. Daarbij keek het naar alle publicaties van de bedrijven. Questionmark analyseerde hoeveel de bedrijven rapporteerden over de toeleveringsketen en of ze concrete beloftes deden om de mensenrechten te waarborgen.

Hier en daar voeren bedrijven wel risicoanalyses uit, waaruit algemene constateringen komen. Zo meldt Albert Heijn bijvoorbeeld dat er bij koffie uit China en Honduras kinder- of dwangarbeid aan te pas kan komen. Of die misstanden ook in hun eigen productieketen zitten, maken de bedrijven amper bekend. Het gaat onder meer om onderbetaling, kinder- en dwangarbeid, discriminatie van vrouwen of minderheden of een onveilige werkplek. Ook publiceren de bedrijven bijna nooit over maatregelen om dat te voorkomen.

Plus en Dirk bungelen onderaan

Supermarktketen Lidl is de onbetwiste voorloper, concludeert Questionmark, met een score van 44,5 van de 100 punten. Zo publiceert het bedrijf jaarlijks wie zijn leveranciers zijn en waar zijn producten vandaan komen. Als enige supermarkt heeft Lidl meldpunten, waar bijvoorbeeld arbeiders uit de Spaanse bessenketen per whatsappbericht en in meerdere talen terechtkunnen bij misstanden.

Andere supermarktketens doen het slechter. Marktleider Albert Heijn krijgt ruim 32 punten, iets meer dan Ekoplaza (31) en Aldi (29). Jumbo krijgt 23 punten. Onder aan de ranglijst bungelen Plus en Dirk, met respectievelijk 12 en bijna 3 punten. Plus maakt bijvoorbeeld niet bekend wie zijn leveranciers zijn, waardoor misstanden moeilijker te traceren zijn voor buitenstaanders zoals ngo’s en journalisten. Dirk heeft überhaupt geen eigen mensenrechtenbeleid.

Questionmark-directeur Charlotte Linnebank noemt het opvallend dat Lidl en Aldi het goed doen, twee van oorsprong Duitse bedrijven. Dat heeft volgens haar mogelijk te maken met Duits overheidsbeleid. ‘In 2021 heeft Duitsland een strengere wet aangenomen. Grote bedrijven zijn nu verplicht om hun toeleveringsketens te controleren op zowel schendingen van mensenrechten als milieuregels. Ze moeten zelf actief onderzoek doen naar eventuele misstanden. Het lijkt daardoor meer in de bedrijfscultuur te zijn gaan zitten.’

Linnebank heeft een advies: ‘Begin met elk jaar drie nieuwe ketens door te lichten. Dat er in de bananen, cacao en koffie-keten misstanden zitten, dat weet iedereen nu al wel. Maar er zijn veel meer producten met problemen die in de schappen belanden. Hazelnoten worden in Turkije en Azerbeidzjan soms geoogst en verwerkt door kinderhanden. Rijst- en theeplantages in Bangladesh of China betalen arbeiders grof onder. Bij garnalen uit Azië zijn superschrijnende, gedocumenteerde gevallen bekend van dwangarbeid.’

‘Stappen’

In een reactie zegt Albert Heijn ‘trots’ te zijn op de ‘beweging die zowel wij, maar ook andere retailers, de laatste jaren hebben gemaakt. Wij blijven stappen zetten.’ Jumbo neemt de aanbevelingen van Questionmark ter harte, maar vindt dat het rapport ‘niet volledig recht doet aan de stappen die Jumbo al heeft gezet’. Plus erkent dat het ‘nog stappen kan zetten’ en neemt de aanbevelingen in overweging. Dirk was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de voorman van duurzame ondernemersorganisatie MVO Nederland Wouter Scheepens bewijst het onderzoek opnieuw ‘dat supermarkten de vertaalslag naar echte actie nog niet goed weten te maken’. ‘En onrecht is te cruciaal om in vrijblijvendheid te blijven hangen’. Hij pleit daarom voor snelle invoering van de Nederlandse IMVO-wet. Die wordt waarschijnlijk na het zomerreces behandeld. Of er een meerderheid is, blijft spannend: VVD is verklaard tegenstander, en ook binnen het CDA heerst er verdeeldheid. De Europese wetgeving wordt de komende maanden in Brussel behandeld.