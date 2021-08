Onderzoek: ontvang je bijstand? De Volkskrant zoekt ervaringen met controles

De Volkskrant wil graag weten hoe bijstandsgerechtigden controle op de bijstand ervaren. Beeld Getty Images/iStockphoto

Er is de laatste jaren veel ophef geweest over hoe de bijstand gecontroleerd wordt. De Volkskrant wil graag weten hoe bijstandsgerechtigden dit zelf ervaren en onderzoekt hoe gemeenten controleren of mensen (nog) recht hebben op bijstand. Hoe streng zijn de sociale diensten? Hoe ervaren ontvangers controles? Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Om deze vragen te beantwoorden hebben onderzoeksredacteuren van de Volkskrant een vragenlijst gemaakt, samen met experts en ervaringsdeskundigen.

Dus ontvang je bijstand? Of heb je bijstand gekregen? Dan kun je door hier te klikken aan ons onderzoek meedoen.

Meedoen is anoniem. Als je het goed vindt dat wij je bellen met wat extra vragen, dan kun je aan het einde van de vragenlijst je contactgegevens invullen.

Heb je een vraag over dit onderzoek? Of zit je zelf niet in de bijstand maar wil je toch onze journalisten tippen of een ervaring delen over dit onderwerp? Mail dan naar enquete@volkskrant.nl met ‘bijstand’ als onderwerp.