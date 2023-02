Onderzoek onder bijna duizend zoogdieren: samen word je ouder

Eindelijk een recept voor langer leven: het geheim schuilt in groepsvorming.

Chinese onderzoekers hebben dat in elk geval geconstateerd voor zoogdieren: dieren die in groepen leven, worden soms fors ouder dan solitaire wezens. Die conclusie trokken ze na een analyse van de levenswijze van bijna duizend zoogdieren – waaronder de gouden stompneusaap, de naakte molrat, de Groenlandse walvis en de hier afgebeelde grote hoefijzerneus, een vleermuizensoort.

De grote hoefijzerneus weegt ongeveer evenveel als de noordelijke spitsmuis (beiden rond de 23 gram), maar de twee soorten leven totaal verschillend: de spitsmuis leeft alleen en wordt gemiddeld maar 2 jaar oud. De grote hoefijzerneus leeft in groepen en kan wel 30 worden. Een van de verklaringen voor het verschil is dat groepsvorming de kans verkleint dat een dier verhongert of ten prooi valt aan roofdieren. De Chinese onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

De grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) is de grootste in Europa voorkomende soort van de familie van de hoefijzerneuzen. In Nederland werd hij begin 2021 nog aangetroffen bij politieonderzoek (vanwege inbraken) in een bunker tussen Den Haag en Hoek van Holland. Een zeldzaamheid, die – om een toeloop te voorkomen – pas werd gemeld nadat het beest weer was vertrokken.