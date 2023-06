Onderzoek om achterhouden geheime documenten officieel aangekondigd, aanklacht tegen Trump lijkt aanstaande

Een motoragent passeert de ingang naar het verblijf van ex-president Donald Trump op zijn golfresort Mar-A-Lago in Florida. Beeld AFP

Volgens Amerikaanse media hebben Trumps advocaten bovendien afgelopen maandag om tafel gezeten met speciaal aanklager Jack Smith, die is aangesteld om onderzoek te verrichten in deze zaak. Ook dat is een indicatie dat zijn onderzoek zich in de afrondende fase bevindt en dat hij binnenkort de beslissing neemt om Trump formeel voor de rechter te slepen.

Wat Trump precies ten laste wordt gelegd is nog niet duidelijk, maar mogelijk wordt het belemmeren van de rechtsgang ook een speerpunt van vervolging. In zijn golfresort Mar-a-Lago in Florida zijn rond de driehonderd vertrouwelijke en geheime documenten aangetroffen door de FBI. Trump werkte vervolgens tegen bij het teruggeven van de documenten toen hij in mei 2022 het bevel kreeg alle documenten in te leveren, aldus justitie.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dat is een verschil met bijvoorbeeld president Joe Biden bij wie ook geheime documenten zijn aangetroffen. Het verweer van Trump is dat hij de documenten als president ontdeed van hun vertrouwelijke status.

De zaak rondom de vertrouwelijke documenten is slechts één van de juridische problemen waar Trump in verwikkeld is. Onlangs verloor hij een civiele zaak tegen E. Jean Carroll over haar beschuldiging van seksueel misbruik door Trump. Zeker is dat hij volgend jaar voor de rechter moet komen voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Die betaling zou hij gedaan hebben in het kader van zijn presidentscampagne in 2016, maar werden in de boekhouding omschreven als juridische kosten.

Nog serieuzer zijn twee andere zaken die te maken hebben met de verkiezingen in 2020. De ene zaak speelt in Georgia, waar Trump de hoogste ambtenaar na de verkiezingen in 2020 belde om hem te vragen 11.880 stemmen te ‘vinden’. Dat was hoeveel hij volgens de officiële tellingen achterlag op Joe Biden. Speciaal aanklager Jack Smith doet bovendien onderzoek naar Trumps rol in de Capitoolbestorming van 6 januari 2021.

Washington of Florida?

Het onderzoek naar de geheime documenten is echter het verst gevorderd. In Washington D.C. zijn tientallen getuigen verhoord door een onderzoeksjury. Naar nu blijkt is er echter ook een onderzoeksjury in Miami in Florida. Dat duidt erop dat de aanklagers nog wikken en wegen over waar ze Trump voor de rechter willen brengen.

Daar kunnen juridische redenen voor zijn. Trump liet de documenten van Washington naar Mar-a-Lago brengen toen hij nog president was en beging mogelijk pas overtredingen toen hij president-af was door de documenten achter te houden. Daarmee zouden de strafbare feiten zich alleen in Florida hebben afgespeeld.

Maar politieke overwegingen kunnen ook een rol spelen bij de vraag waar Trump wordt vervolgd. In Washington is meer ervaring met het behandelen van zaken over nationale veiligheid en is de kans groter dat Trump een Democratisch-gezinde jury tegenover zich treft.

Justitie zou er echter ook voor kunnen kiezen om Trump in zijn thuisstaat Florida te vervolgen, waar Republikeinen de meerderheid hebben, om zo elke schijn van partijdigheid te vermijden. Trump beweert dat alle juridische zaken tegen hem onderdeel zijn van een heksenjacht.