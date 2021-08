Onderzoek: nóg minder huizen betaalbaar voor singles met een modaal inkomen

De krapte op de huizenmarkt neemt steeds verder toe. In grote steden kunnen singles met modaal het bijna helemaal vergeten. Beeld ANP

Dat heeft De Hypotheker becijferd. Volgens deze hypotheekadviesketen kunnen alleenstaanden met modaal weliswaar iets meer lenen dan een vorig jaar, maar dat effect wordt meer dan tenietgedaan door de snel stijgende huizenprijzen.

Een modaal inkomen bedraagt dit jaar 36.500 euro bruto, exclusief vakantiegeld. Dat salaris is goed voor een hypotheek van maximaal 188 duizend euro. Daarmee is in de helft van de provincies maximaal 2 procent van de woningen betaalbaar. In de grote steden kunnen singles met modaal het bijna helemaal vergeten: in Amsterdam is maar 0,2 procent van de woningen goedkoper dan hun maximale hypotheekbedrag, in Eindhoven 0,6 procent en in Utrecht 1 procent.

Het is niet duidelijk hoe groot de groep singles met modaal precies is, maar De Hypotheker vermoedt dat er bovengemiddeld veel startende twintigers en dertigers tussen zitten. Ook wijst de keten erop dat er voor alleenstaanden die minder dan modaal verdienen dus nóg minder haalbaar is. Alleen in Friesland (11 procent) en Groningen (17 procent) kunnen singles met modaal zich meer dan één op de tien huizen veroorloven. Drenthe, Limburg en Zeeland zitten nipt onder de 10 procent.

Tweeverdieners met een modaal inkomen kunnen juist iets meer woningen kopen. Met gezamenlijke inkomsten van 62 duizend euro is een hypotheek van 344 duizend euro mogelijk. Zo is volgens De Hypotheker 36,2 procent van de woningen betaalbaar, tegen 32 procent vorig jaar. Deze groep heeft in Noord-Holland en Utrecht met minder dan een kwart van het aanbod de minste kans. In Amsterdam kunnen ze zich eenzesde van de te koop staande woningen veroorloven, in Utrecht eenvijfde.