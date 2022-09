Onderzoek naar vermeend wangedrag Arib brengt alle betrokkenen in grote verlegenheid

Vlnr: Khadija Arib, Vera Bergkamp en PVV’er Martin Bosma in 2021 tijdens de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Khadija Arib was vol ongeloof toen zij woensdag via NRC vernam dat het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, op advies van de landsadvocaat een extern onderzoek naar haar instelt. Het presidium zou meldingen van ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’ hebben binnengekregen over de oud-Kamervoorzitter. Het lek bracht zowel het presidium als de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp als Arib zelf in grote verlegenheid.

Een politieke afrekening, zegt Arib in een gesprek met de Volkskrant. ‘De overgrote meerderheid van de medewerkers en griffiers zijn ontzettend goede mensen, maar de top is enorm gepolitiseerd en machtsbelust’, aldus de PvdA’er die van 2016 tot 2021 Kamervoorzitter was. Nu Arib als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid opnieuw met ambtenaren van de Kamer zou gaan werken, is de ambtelijke top volgens Arib een lastercampagne begonnen. ‘De ambtelijke top heeft er alles aan gedaan om klachten te verzamelen.’

Verhalen over Aribs managementstijl doen al jaren de ronde op het Binnenhof. De PvdA’er zou, althans voor haar medewerkers, moeilijk in de omgang zijn. In 2017 stapte de griffier van de Tweede Kamer, Renata Voss, op na een conflict met Arib. ‘Ik had als Kamervoorzitter de taak om orde op zaken te stellen en eind te maken aan de informele ons-kent-ons-cultuur’, zegt Arib daarover. ‘Dat betekent dat je soms besluiten moet nemen die niet iedereen even prettig vindt. Ja, ik vraag veel van mijn mensen. De lat ligt bij mij hoog, dat is geen geheim.’

Voorzitter Bergkamp is in Aribs ogen verantwoordelijk voor haar reputatieschade. Arib neemt het Bergkamp kwalijk dat zij geen contact met haar heeft gezocht zodra de klachten binnenkwamen en toen besloten werd de landsadvocaat in te schakelen. ‘Toen ik voorzitter was kreeg ik ook meerdere meldingen, ook over Kamerleden. Dan bel je die persoon. Want het is nogal wat: de landsadvocaat, een kantoor dat nota bene voor de regering werkt, inschakelen om een Kamerlid te onderzoeken.’

Afspraak

Bergkamp was woensdag wel van plan om Arib meteen te informeren over het besluit om een onderzoek te beginnen. Arib kreeg woensdagmiddag rond half vijf een uitnodiging voor een gesprek op donderdagochtend met Bergkamp en twee leden van het presidium, maar dat kwam haar niet goed uit. Enkele uren later lekte het nieuws uit.

Arib peinst er intussen niet over om alsnog in te gaan op Bergkamps uitnodiging om het onderzoek toe te lichten. ‘Ik ben al anderhalf jaar weg als Kamervoorzitter. Anderhalf jaar. Ik ben verantwoording schuldig aan de kiezers. Niet aan Vera Bergkamp.’ Arib eist juist opheldering van Bergkamp. ‘Waarom heb ik het nieuws via de media moeten vernemen? Waarom is achter mijn rug om via de landsadvocaat onderzoek gedaan?’

Veel antwoorden kon Bergkamp donderdag niet geven. Uit privacy-overwegingen wilde ze niet ingaan op vragen over de aard van de beschuldigingen, de periode waarop de klachten betrekking hebben, en of er naast de twee anonieme brieven nog andere klachten liggen. Ook wil ze niet zeggen wanneer zij op de hoogte was van de klachten tegen Arib.

Dat besloten is tot een onderzoek is het presidium ‘zwaar gevallen’, wilde Bergkamp wel kwijt. ‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan.’ Ze benadrukt dat het presidium, waarin Henk Nijboer namens de PvdA zitting heeft, het besluit unaniem nam. Volgens Nijboer zijn de meldingen ‘zo ernstig en serieus’ dat een onderzoek de enige uitkomst is. Nu Arib heeft aangegeven niet mee te werken aan het onderzoek, is niet duidelijk welke stappen het presidium zal nemen.

Andere gevallen

Het Binnenhof worstelt al langer met het vraagstuk hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Sinds de vorige winter, toen het thema na de BOOS-onthullingen bij The Voice ook in Den Haag hoog op de politieke agenda kwam te staan, is het geregeld fout gegaan met de afhandeling van (vermeend) grensoverschrijdend gedrag. Gijs van Dijk (PvdA) stapte op na beschuldigingen dat hij zich in relationele sfeer niet eerlijk zou hebben opgesteld. De conclusies van het onderzoek zijn niet openbaar en worden fel door hem betwist. Nilüfer Gündogan is nog steeds in een juridische strijd met Volt verwikkeld die haar na anonieme meldingen uit de fractie had gezet.

In de wandelgangen van de Tweede Kamer klinken vanuit vele fracties inmiddels bezorgde geluiden over deze opeenvolgende onderzoeken. Alleen al het uitlekken van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag of de aankondiging van een onderzoek maakt dat een beklaagde al schuldig is verklaard.

Voor Bergkamp ligt er nu de lastige klus om tot een deugdelijke procedure te komen waarbij zowel klagers als beklaagden beschermd worden en waarmee wordt voorkomen dat het lekken van meldingen van grensoverschrijdend gedrag een politiek wapen wordt om iemand te vloeren nog voordat er onderzoek is gedaan.