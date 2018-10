Onderzoek naar veiligheid patiënten na faillissement ziekenhuizen, zorgen in Tweede Kamer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het welzijn van de patiënten in de ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam nadat die vorige week failliet werden verklaard . De raad wil weten of de belangen van de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er financiële beslissingen werden genomen door de directie en de zorgverzekeraars. De Tweede Kamer deelt de zorgen met de Onderzoeksraad en debatteert woensdag over het faillissement.

Patiënten verlaten het MC Slotervaart. Het ziekenhuis moest 50 patiënten herplaatsen naar andere ziekenhuizen nadat het eerder failliet verklaard is. Beeld Arie Kievit

Donderdag werden de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam failliet verklaard. De sluiting leverde vrijdag een chaotische situatie op. Patiënten werden naar ziekenhuizen in de omgeving overgeplaatst of naar huis gestuurd.

Dat leidt niet alleen bij de Onderzoeksraad maar ook in de Tweede Kamer tot zorgen over het lot van de patiënten. Vooral het feit dat de ziekenhuizen ineens en binnen twee dagen grotendeels werden ontruimd, wekte dinsdag in het vragenuur nogal wat verontwaardiging onder Kamerleden. ‘Goede zorg gaat ook over de relatie tussen arts en patiënt’, aldus GroenLinks-Kamerlid Ellemeet. ‘Die continuïteit kon nu niet geboden worden.’ Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis

Verder reizen

Minister Bruins voor Medische Zorg kon dinsdag nog weinig duidelijkheid geven over hoe het verder moet met de zorg in Flevoland, waar veel patiënten opeens een stuk verder moeten reizen voor essentiële basiszorg. Kamerlid Arno Rutte (VVD) vraagt zich af of de nabijheid van zorg nog wel gegarandeerd kan worden. In Amsterdam zijn genoeg alternatieven, maar in Lelystad is dat een ander verhaal. De maximaal toegestane aanrijtijd naar een ziekenhuis is 45 minuten per ambulance. Bruins zegt dat de spoedeisende hulp in Lelystad nu nog beschikbaar is. ‘We kijken of we meer ambulancecapaciteit beschikbaar kunnen stellen.’ De minister is het met de Kamerleden eens dat de verbinding tussen ziekenhuizen en de regio beter moet.

‘Geen andere mogelijkheid’

Hij beklemtoonde dat hij tot voor kort niet wist hoe slecht ging met de vier ziekenhuizen. Hij somde de oorzaken van het faillissement op: ‘De kwaliteit van zorg stond zo erg onder druk dat er geen andere mogelijkheid meer was.’ Er was achterstallig onderhoud. De verbeterplannen van de directie waren niet overtuigend. Leveranciers haalden hun medicijnen terug. Medewerkers weigerden hun werkzaamheden. En dat zorgde er gezamenlijk voor dat de verzekeraar geen noodkrediet wilde verstrekken.

Inmiddels lijken er mogelijkheden voor een doorstart van de ziekenhuizen in Flevoland. Er zijn gesprekken met verschillende curatoren. ‘Er zijn meerdere gegadigden voor vormen van overnamen van zorg in Lelystad’, zegt Bruins. Tot die eruit zijn moet de spoedeisende hulp in Lelystad in ieder geval open blijven, vindt de minister. ‘Ook ik hang aan hun lippen om die uitslag te horen.’