Onderzoek naar seksueel misbruik Afghaanse voetbalsters door bestuurders voetbalbond

Ghani toonde zich dinsdag ‘geschokt’ door het verhaal in de Britse krant The Guardian, waarin een vroegere aanvoerster van het team, Khalida Popal, een boekje opendoet over de misstanden. De krant sprak ook met twee huidige leden van het nationaal elftal en met de Amerikaanse coach, Kelly Lindsey.

‘Dit is schokkend voor alle Afghanen’, zei de president. ‘Ik accepteer geen enkel seksueel geweld. We moeten ogenblikkelijk optreden, al was het maar om te voorkomen dat ouders hun zoons en dochters niet langer aan sport laten doen.’

Oud-aanvoerster Popal moest twee jaar geleden haar land ontvluchten en kreeg asiel in Denemarken. Sindsdien bleef zij trainingskampen organiseren in andere landen, voor speelsters van in en buiten Afghanistan. Het seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden in Afghanistan, maar ook in zo’n kamp, in februari in Jordanië.

Twee uit Kabul overgekomen AFF-bestuurders drongen volgens het relaas in The Guardian de slaapkamers van de vrouwen binnen om hen tot seks te dwingen. Ook werd vrouwen geld en een plaats in het nationale team beloofd als ze zouden meewerken.

Popal richt haar pijlen in het bijzonder op AFF-voorzitter Keramuudin Karim. Die zou de slachtoffers niet alleen met dreigementen tot zwijgen hebben gebracht, maar ook zelf hebben deelgenomen aan het misbruik. Daartoe had hij volgens Popal in zijn kantoor een kamer met een bed.

Tijdens de training in Jordanië belde Popal om hulp met Karim, in wie ze toen kennelijk nog vertrouwen had. Hij zei dat ze zich niet druk moest maken. Kort na het kamp werden negen speelsters uit het nationaal elftal gezet, volgen Karim omdat ze lesbisch waren. Een van de speelsters werd volgens Popal door hem geslagen met een biljartkeu.

Vervolgens ging Popal zelf op onderzoek. Zij ontdekte een patroon van ‘misbruik, doodsbedreigingen en verkrachting’. ‘Maar het is voor ons erg moeilijk om over deze dingen te praten. Het gaat om zeer machtige mannen. Als een speelster haar mond opendoet, kan ze vermoord worden.’

President Ghani sprak maandagavond met het olympisch comité van Afghanistan. Voorzitter Hafizullah Wali Rahimi zei tegen verslaggevers dat er al langer klachten waren tegen trainers en bestuurders van de voetbalbond. ‘De feiten zijn onweerlegbaar.’ De AFF wees in een verklaring de ‘valse beschuldigingen’ verontwaardigd van de hand.