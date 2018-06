Onderzoek naar schoolexamens op alle scholen

De landelijke vereniging van schoolbesturen is zo geschrokken van het examenfiasco in Maastricht, dat de organisatie zelf een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de schoolexamens op alle scholen. Dat maakte de VO-raad maandag bekend.

Vrijdag werd bekend dat de onderwijsinspectie de diploma’s van alle 354 leerlingen van twee vmbo-scholen in Maastricht ongeldig heeft verklaard wegens forse onregelmatigheden in het schoolexamen, het deel van het eindexamen dat scholen zelf organiseren.

‘Wij hebben geen indicatie dat dit soort problemen ook op andere scholen spelen’, zegt een woordvoerder van de VO-raad, ‘maar we willen het zekere voor het onzekere nemen. Het is te belangrijk om te zeggen: dit is een incident in Maastricht.’ Het is de bedoeling dat het onderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau gedaan wordt en in de herfst al wordt afgerond.

Of de onderwijsinspectie een vergelijkbaar onderzoek gaat doen, is nog niet bekend. ‘Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen’, laat een woordvoerder weten. Hij noemt het prima dat besturen een eigen onderzoek laten doen. ‘Zij zijn verantwoordelijk voor de schoolexamens.’

Eindcijfer

De inspectie controleert normaliter nooit of het schoolexamen, dat voor de helft meetelt voor het eindcijfer, goed is afgelegd. Pas als er signalen binnenkomen dat er iets mis is, zoals in Maastricht het geval was, wordt er onderzoek gedaan.

Hoe het verder gaat met de leerlingen uit Maastricht die hun diploma op de valreep misliepen, is nog niet bekend. Minister Arie Slob van Onderwijs zei maandag in de Tweede Kamer dat hij zijn uiterste best gaat doen de eindcijfers voor het centraal examen overeind te houden.

Ook wil hij zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen het jaar moeten overdoen. Voor alle leerlingen wordt individueel gekeken wat de mogelijkheden zijn. Zij krijgen daarover woensdag uitsluitsel. Ook wil de minister mbo-scholen benaderen om toe te laten die officieel nog geen diploma hebben.

Onverantwoord

Volgens Slob hebben de scholen ‘zeer onverantwoord gehandeld’ en zijn er enorme gaten ontdekt in het programma van de schoolexamens. Er is volgens hem veel meer aan de hand dan de scholenkoepel het weekeinde heeft gesuggereerd, namelijk dat er slechts sprake zou zijn van administratieve fouten.

De LVO heeft al laten weten dat de twee portefeuillehouders onderwijs in de raad van bestuur en de raad van toezicht opstappen. Minister Slob lijkt die ingrepen niet voldoende te vinden. Hij dringt aan op de aanstelling van een externe bestuurder en externe examencommissie.

Ouders van leerlingen van de gezakte leerlingen stellen de koepel van de scholen aansprakelijk voor het ongeldig verklaren van de eindexamens. Advocatenkantoor Van Dijk cs uit Maastricht, dat 130 ouders vertegenwoordigt, stuurde daarover maandag een brief aan VMBO Maastricht en koepel LVO.

De scholen worden aansprakelijk gesteld voor de gemaakte kosten van vakanties die moeten worden geannuleerd, bijbaantjes die moeten worden afgezegd, vertragingsschade en de kosten voor de aanschaf van spullen voor een vervolgstudie.