Onderzoek naar Russische financiering van Haagse politiek wordt niet eenvoudig

Thierry Baudet maandag tijdens het Tweede Kamerdebat over de oorlog in Oekraïne. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

GroenLinks-leider Jesse Klaver diende maandag in het debat over de oorlog in Oekraïne de motie in om de Rekenkamer onderzoek te laten doen naar potentiële financiële banden tussen Rusland en Nederlandse politieke partijen. Hoofdverdachte is daarbij voor de meeste partijen Forum voor Democratie, ook omdat voorman Thierry Baudet in hetzelfde debat in de woorden van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wederom ‘Kremlin-propaganda’ spuide.

Zo meent Baudet onder meer dat de invasie van Oekraïne de schuld is van het Westen, trekt hij het nut van het Nederlands Navo-lidmaatschap in twijfel en weigert hij het brute optreden van Vladimir Poetin te veroordelen. ‘Staat hij hier namens het Nederlandse volk of staat hij hier namens het Kremlin?’, vroeg Sjoerdsma zich af.

Baudet zelf vindt het ‘prima’ dat de Rekenkamer onderzoek doet. ‘Wij hebben niets te verbergen. Mijn ideeën zijn niet te koop.’

Alleen de PVV, die de invasie van Oekraïne afkeurt, voelt weinig voor zo’n onderzoek naar roebelstromen. Geert Wilders was in het verleden positief over Vladimir Poetin en ging in 2018 op bezoek in Moskou. Wilders benadrukte destijds dat hij de hele reis uit eigen zak betaalde.

Geen opsporingsbevoegdheid

De Tweede Kamer moet nog een officieel verzoek voor een onderzoek indienen bij de Rekenkamer, liet een woordvoerder van de onafhankelijke toezichthouder dinsdag weten. Het bestuur van de Rekenkamer zal daarna bepalen of de wensen van de Kamer uitgevoerd kunnen worden.

Lang niet iedereen in Den Haag heeft daar hoge verwachtingen van. De Rekenkamer heeft geen eigen opsporingsbevoegdheden en is afhankelijk van de informatie die partijen zelf aanleveren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat departement zal op korte termijn een overzicht naar de Kamer sturen met ‘giften van boven de 4.500 euro die politieke partijen en hun neveninstellingen uit Rusland in de periode 2014 tot 2020 hebben ontvangen’, bevestigt een woordvoerder. De kans dat daar iets verrassends tussen staat, lijkt gering: in de gegevens die FvD tot dusver deponeerde, kwamen bijvoorbeeld nooit donaties uit Rusland voor.

Het is de vraag wat de Rekenkamer kan doen om aanvullende informatie boven water te krijgen. In het verleden is het in andere landen al uiterst moeilijk gebleken om een directe link vast te stellen tussen het Kremlin en pro-Russische politieke partijen in het Westen, zo vertelde de in Oostenrijk gevestigde onderzoeker Anton Sjechovtsov vorige week nog tegen de Volkskrant.

Russische contacten FvD

Bij FvD zijn tot dusver alleen informele Russische contacten vastgesteld. Zo is bekend dat Baudet rondom het Oekraïne-referendum contact had met de Rus Vladimir Kornilov, die zichzelf journalist noemt maar volgens het programma Zembla betrokken was bij beïnvloedingscampagnes van Rusland. Inlichtingendienst AIVD waarschuwde politieke partijen in het verleden al voor dergelijke operaties vanuit het Kremlin.

Baudet onderhoudt daarnaast nauwe banden met John Laughland, een Britse pro-Russische conservatief die veelvuldig op het Russische propagandakanaal RT kritiek uit op de EU en het Westen. NRC Handelsblad meldde zaterdag dat Baudet in 2017 150 euro aangeboden zou hebben gekregen voor een interview met RT, wat in het niet valt bij de bijna 900 duizend euro die Forum voor Democratie in 2020 van de Nederlandse overheid kreeg aan subsidies.

In het verleden werkte Baudets ‘partijideoloog’ Laughland voor een Franse denktank die gefinancierd zou zijn vanuit Kremlin, maar volgens de Brit klopt dat niet. Ook Baudet heeft altijd ontkend dat hij geld vanuit Rusland heeft gekregen.