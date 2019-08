Onderzoek naar oorzaak instorten tribunedak AZ-stadion, twijfels over veiligheid

Andere rampen met voetbalstadions

Voetbalstadions zijn fragiele bouwwerken. Niet alleen storten tribunes in, ook de daken bezwijken nogal eens. In 1982 kwamen er tijdens een wedstrijd in Algiers tien mensen om omdat het dak zou zijn verouderd. Maar ook de moderne daken van na de eeuwwisseling blijven kwetsbaar.

Grolsch Veste, 7 juli 2011

Tijdens uitbreidingswerkzaamheden van het voetbalstadion van FC Twente naar een capaciteit van 30 duizend toeschouwers stortte het dak in, waarbij twee doden vielen en veertien gewonden. Er bleken fouten te zijn gemaakt in de constructie, omdat volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid essentiële onderdelen ontbraken. Het loslaten van de bouwplanning om sneller klaar te kunnen zijn was de reden daarvoor. De bouwcombinatie gaf toe fouten te hebben gemaakt, maar ontkende door de club of gemeente onder druk te zijn gezet om meer haast te maken. Een jaar later werd er op de plaats waar het ongeluk gebeurde een monument met de titel Ineens was het stil onthuld

Metrodome, 12 december 2010

Op 12 december 2010 bezweek het hightechdak van het stadion van Minneapolis in de VS tijdens een sneeuwstorm. Op dat moment zou een wedstrijd worden gespeeld tussen de Minnesota Vikings en de New York Giants, maar omdat er de dag ervoor al lekkages zichtbaar waren was die verplaatst naar Detroit. Hierdoor werd een ramp voorkomen. In augustus 2011 kon het stadion weer worden geopend met een nieuw dak.

Sultan Mizan Zainal Abidin, 2 juni 2009

Het stadion met 50 duizend zitplaatsen was de trots van Maleisië. Het werd in 2008 geopend vanwege de Malysian Games. Een jaar later stortte het dak van het het stadion in bij normale weersomstandigheden. Omwonenden dachten dat een vliegtuig neerstortte. Over slachtoffers werd niets gezegd. De regering verklaarde het stadion vlak daarna onveilig.

BC Place Stadium, 6 januari 2007

Het van fiberglas gemaakte dak van het voetbalstadion van Vancouver bezweek tijdens een storm. In het stadion speelden onder meer de American voetbalteam BC Lions en het voetbalteam Vancouver Whitecaps. Er vielen net als bij AZ geen slachtoffers, maar het leidde wel tot veel vragen over de veiligheid van stadions in Canada, vooral in verband met de organisatie van de Olympische Spelen in 2010.

Mottaqi Stadion, 6 mei 2001

Bij een voetbalwedstrijd tussen twee teams in de hoogste divisie van de Iraanse competitie stortte het dak in van een voetbalstadion in Sari, bijna honderd kilometer ten noordoosten van Teheran. In het stadion zaten op dat moment 20 duizend mensen. Officieel zouden er twee doden en tweehonderd gewonden zijn geweest.