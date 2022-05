Onderzoek naar mondkapjesdeal tussen overheid en Sywert van Lienden opnieuw vertraagd

Sywert van Lienden komt in juni 2021 aan bij de studio van tv-programma Buitenhof. Beeld Robin Utrecht / ANP

De Tweede Kamer wilde nog voor het zomerreces debatteren over de totstandkoming van de megaorder en de rol daarbij van toenmalig VWS-minister Hugo de Jonge, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken, bevestigt minister Conny Helder van Langdurige Zorg.

Het onderzoek, dat veel langer duurt dan aanvankelijk gepland, is opnieuw vertraagd doordat ‘een betrokken partij heeft aangegeven mogelijk meer tijd nodig te hebben voor het hoor- en wederhoorproces’, schrijft Helder in een brief die vrijdagavond naar de Kamer is gestuurd. ‘Hierdoor is oplevering voor het zomerreces niet langer haalbaar’, concludeert de bewindspersoon.

Meerdere bronnen bevestigden dat Sywert van Lienden en zijn compagnons de partij zijn die om meer tijd heeft gevraagd voor ‘het wederhoorproces’.

Van Lienden zelf weerspreekt de suggestie dat hij verantwoordelijk is voor het traineren van het onderzoek. Volgens de mediapersoonlijkheid is Deloitte, dat het onderzoek uitvoert, achterop geraakt op de planning. ‘Zij zouden medio mei het conceptrapport opleveren. Dat is nu verschoven naar begin of medio juni. Daardoor raken zij in de knel.’

Vier weken om te reageren

Van Lienden zegt dat altijd al de afspraak was dat hij en zijn compagnons vier weken de tijd zouden krijgen om te reageren op het conceptrapport. Deloitte verzocht hem afgelopen week opeens om binnen twee weken te reageren, maar daar wil Van Lienden niet bij voorbaat mee instemmen. ‘Wij leveren niet onze tijd voor hoor- en wederhoor in, zonder enige kennis te hebben van de omvang en inhoud van het conceptrapport. Wij hebben nog niks gezien en kunnen niet inschatten hoeveel werk er nodig is. Het is niet gezegd dat we vier weken nodig hebben, want het is ook in ons belang dat dit snel kan worden afgerond.’

Helder beaamt in haar brief dat Van Lienden en zijn partner recht hebben om vier weken de tijd te nemen, maar volgens haar is het daardoor waarschijnlijk niet meer mogelijk om het onderzoek op tijd af te ronden. ‘Ik heb van het onderzoeksbureau begrepen dat indien de betrokken partij gebruik zal maken van de hiervoor verlengde termijn van wederhoor, het onderzoeksbureau het rapport niet voor het zomerreces ter beschikking kan stellen.’

Het dreigende nieuwe uitstel zal tot nog meer chagrijn leiden binnen de Tweede Kamer. Toenmalig minister Tamara van Ark kondigde het onafhankelijk onderzoek vorig jaar juni al aan na onthullingen in de Volkskrant. Zij sprak daarbij de hoop uit dat alle feiten over de mondkapjesdeal met Van Lienden voor het zomerreces van 2021 op tafel zouden liggen. Dat bleek veel te optimistisch. Deadlines werden keer op keer niet gehaald.

Deloitte en de VWS-top liggen al langer met elkaar in de clinch over de vraag wie verantwoordelijk is voor de trage voortgang. Volgens Deloitte is VWS langzaam en onvolledig bij het aanleveren van informatie. Volgens VWS heeft Deloitte gedraald bij de planning.

Betrokkenheid De Jonge

Het alsmaar uitblijven van het onderzoeksrapport van Deloitte speelde ook op toen de Volkskrant vorige maand onthulde dat VWS-minister Hugo de Jonge had aangedrongen op het sluiten van een deal met Van Lienden, hoewel hij altijd had beweerd niet betrokken te zijn geweest. Een groot deel van de oppositie steunde een motie van wantrouwen tegen De Jonge omdat hij niet eerlijk zou zijn geweest over zijn betrokkenheid. De coalitie wilde dat oordeel nog niet vellen zolang het onderzoek van Deloitte niet was afgerond. Dat gaat nu dus weer langer duren.

Volgens minister Helder zijn er nu twee opties: ‘Óf ik stuur het rapport van het onderzoeksbureau nadat ik dit heb ontvangen zonder kabinetsreactie aan uw Kamer. Naar verwachting zal dit aan het begin van het zomerreces zijn. Óf ik stuur het rapport inclusief een kabinetsreactie aan uw Kamer. Dit kan mogelijk op een later moment in het reces van uw Kamer zijn of na het zomerreces.’