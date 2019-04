Onderzoek naar mogelijkheid grootste groene waterstoffabriek in Rotterdamse haven

Een Olieraffinaderij van BP in de haven van Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Dat maken de drie partners maandag bekend. De Rotterdamse BP-raffinaderij gebruikt nu waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Dat is goedkoop, maar er komt veel CO 2 bij vrij. Het plan is voor de raffinage bij BP over te gaan op groene waterstof. Die wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van groene stroom.

Volgens de drie partijen is hiervoor een waterelektrolyse-installatie nodig van 250 megawatt, vergelijkbaar met de stroom van de halve Hemweg-centrale in Amsterdam. Deze ‘elektrolyser’ moet maximaal 45 duizend ton groene waterstof leveren, waarmee de installatie de grootste in zijn soort in Europa zou worden. Ten opzichte van de productie uit aardgas zou dat jaarlijks 350 duizend ton minder CO 2 -uitstoot betekenen. Ter vergelijking: de hele Nederlandse industrie moet 14 miljoen ton minderen in 2030.

Groene waterstof zal volgens velen de vervanger worden van aardgas, maar tot nu toe zijn er alleen nog kleinschalige experimenten met de ‘energie van de toekomst’. BP, Nouryon en de Rotterdamse haven gaan daarom eerst onderzoeken of de bouw van zo’n grote waterstoffabriek haalbaar is. Daarvoor wordt gekeken naar de techniek, de kosten van de investering, de locatie en de infrastructuur. Ook wordt de vraag meegenomen of er voldoende (schone) energie uit windparken beschikbaar zal zijn. Naar verwachting in 2022 gaat de kogel door de kerk of Europa’s grootste elektrolyser daadwerkelijk in de Rotterdamse haven gaat verrijzen.

Nouryon, dat de elektrolysetechniek levert, is al betrokken bij twee andere, kleinere haalbaarheidsstudies voor groene waterstof. Met de Gasunie wordt in Groningen gekeken naar een installatie van 20 megawatt, met Tata (het voormalige Hoogovens) wordt in IJmuiden een fabriek van 100 megawatt bestudeerd. Samen met het Franse energiebedrijf Engie kijkt de Gasunie ook nog naar installatie van 100 megawatt in Groningen.

De Groningers hopen met groene waterstof uit wind en zon het wegvallen van de aardgasproductie goed te maken. Projecten rond emissievrije waterstof in de Eemshaven en het Chemiepark Delfzijl zouden banenverlies door de teruglopende aardgasproductie moeten voorkomen. Gehoopt wordt zelfs op 2.500 extra banen. Op de Noordzee wordt verder geëxperimenteerd met een waterstoffabriekje in een zeecontainer.