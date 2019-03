Onderzoek naar leus tijdens antiracismedemonstratie: ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!’

Op een filmpje is te zien hoe een man die zichzelf met monddoek en zonnebril onherkenbaar heeft gemaakt scandeert: ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!’ Een deel van de groep waarin hij meeloopt, leden van de extreem-linkse Antifa, schreeuwt: ‘Paf!’ Het filmpje, dat werd opgenomen door online platform Up! Network, werd zondag veelvuldig gedeeld via sociale media, en wekte daar brede verontwaardiging. Rond het middaguur liet de Amsterdamse politie weten dat het de beelden heeft gezien en dat het OM onderzoekt of er strafvervolging moet worden ingesteld.

Een verslaggever van Up! Network, maakte zaterdag een reportage over de antiracismedemonstratie waarin zaterdag duizenden mensen en tientallen organisaties meeliepen. Veel betogers spreken hun verontrusting of soms zelfs ‘walging’ uit over het feit dat het Forum voor Democratie bij de verkiezingen afgelopen week zo’n grote overwinning behaalde.

Maar bij de in het zwart geklede leden van Antifa hoort hij ineens de leus over het doodschieten van Baudet. Als hij verontwaardigd vraagt wat de jongen nu roept, herhaalt die zijn tekst. Daarna zegt hij niets meer en verdwijnt achter een spandoek waarop staat dat alle vluchtelingen welkom zijn. De verslaggever gaat vervolgens verhaal halen bij andere demonstranten die bij de groep van Antifa loopt. ‘Er is al eens een politicus vermoord. Dat kan je toch niet maken?’ De meeste demonstranten zwijgen en duwen de verslaggever weg. Uiteindelijk distantieert een van hen zich nog wel. ‘Ik vind die uitspraak veel te ver gaan.’ Maar dan wordt de journalist het werken definitief onmogelijk gemaakt.

Beeld Pauline Niks

‘Onacceptabel’

Thierry Baudet heeft nog niet gereageerd op de beelden. Dat deden veel andere politici, uit bijna alle hoeken, deden dat al wel. ‘Schokkend en onacceptabel’, zegt de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink, die sprak op de demonstratie. ‘Dit past niet in de democratie en de demonstratie van gisteren. Alle signalen van belediging en strafbare uitingen worden terecht onderzocht door het OM.’ Geert Wilders laat weten: ‘Vervolgen die gevaarlijke linkse gek.’