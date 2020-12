Onderzoek naar langdurige seksuele intimidatie binnen D66

De zwaarste beschuldiging is aan het adres van een invloedrijke partijadviseur die betrokken is bij de campagne van Kaag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Toenmalig partijvoorzitter Letty Demmers bevestigt dat er enkele jaren geleden een incident plaatsvond op het partijbureau van D66. Volgens haar legde de politie zelfs een contactverbod op aan de man in kwestie na aangifte van stalking.

D66-partijleider Sigrid Kaag was volgens de anonieme briefschrijfster op de hoogte van de beschuldigingen aan het adres van de partij-adviseur. Meerdere partijleden bevestigen aan deze krant dat al jaren hardnekkige verhalen rondgaan over de man en zijn omgang met vrouwelijke partijleden. Het afbreukrisico voor Kaag is potentieel groot: in haar verkiezingscampagne presenteert zij zich nadrukkelijk als voorvechter van vrouwenbelangen.

Donderdagmiddag zei Kaag tegenover de parlementaire pers dat zij in januari door de partij is geïnformeerd over ‘een casus’. Haar was verteld dat die goed was onderzocht en was afgerond. Op de D66-website verklaarde Kaag eerder op de dag al ‘enorm geschrokken’ te zijn van het bericht.

Kaag zegt te hopen dat de schrijfster in het onderzoek nogmaals haar verhaal wil doen. ‘In onze partij is er geen enkele ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Wanneer daar sprake van zou zijn, past maar een weg: stevig ingrijpen.’

In het anonieme bericht, dat sinds woensdagavond in online D66-circuits rondgaat, schrijft de vrouw dat ‘een aantal Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en machtige strategen achter deze leiders, zich veelvuldig storten op stagiaires en vrouwen met ambitie binnen de partij’. Ze schrijft dat ze heeft geprobeerd ‘bij meerdere mensen in de partij gehoor te krijgen voor wat mij is overkomen’, zonder succes.

Meerdere vrouwen die haar verhaal zouden kunnen bevestigen, ‘hebben de partij verlaten of hebben zichzelf ‘gemute’’, schrijft ze. ‘Bang voor negatieve gevolgen.’ Dat uitgerekend Kaag zulke mannen om zich heen zou verzamelen, maakt haar ‘hopeloos’. ‘Vandaar dat ik nu via deze weg mijn verhaal doe.’

Intimidatie

De zwaarste beschuldiging is aan het adres van een invloedrijke partijadviseur die een grote rol speelt in D66-campagnes. Hij zou zijn begonnen met het lastigvallen van de briefschrijfster toen zij niet op zijn avances inging. ‘Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak. Ik niet. Vervolgens kon ik het vergeten met mijn ambities in de partij. Hij werd venijnig. Ik hoefde hem niets meer te vragen.’

‘Het meest schokkende verhaal’ over de adviseur zou de zware intimidatie betreffen van een vrouwelijke oud-directeur van het partijkantoor in 2016. ‘[Hij] hield haar vast in een kamer op het landelijk bureau toen deze vrouw aangaf niet meer verder te willen met hem. [Hij] stalkte haar. [Hij] kon geen afwijzing accepteren. Ze was bang en waande zich niet meer veilig. Toen [hij] haar niet wilde laten gaan is er gebeld met Alexander Pechtold (toenmalig partijleider, red.) waarop hij [de man] en zijn compagnon vermanend heeft toegesproken.’

Geen royement

Dat de beschuldigde man niet geroyeerd is, noemt de anonieme schrijfster ‘ronduit absurd’. De geïntimideerde oud-directeur zou de partij zonder nazorg hebben verlaten en een spreekverbod hebben gekregen. Het volledige partijbestuur zou van het voorval hebben geweten. Binnen dat bestuur is inderdaad een klacht over de man in kwestie besproken, stelt een ingewijde tegenover de Volkskrant. De precieze inhoud van de klacht zou echter niet met alle bestuursleden zijn gedeeld.

De invloedrijke D66’er was ook voorzitter van de landelijke talentencommissie van de partij tussen 2014 en 2018. Met zijn vertrek daar wilde het bestuur volgens de briefschrijfster halfslachtig ‘recht doen’ aan de aantijgingen, zonder werkelijk in te grijpen. Een partijbron bevestigt dat de verhalen rond de man een rol speelden bij de keuze om een nieuwe commissievoorzitter te zoeken.

Dat er iets aan de man kleefde ging rond in partijkringen, al bleven de precieze details voor velen troebel. Als zijn naam viel op een borrel ‘werd de grap gemaakt dat je maar beter bij hem uit de buurt kon blijven’, zegt een partijlid dat anoniem wil blijven.

De D66-strateeg is tevens mede-eigenaar van een bekend Haags lobby- en pr-bureau. In een reactie sluit het bureau zich aan bij het interne onderzoek van D66. ‘Als bureau en collega’s zijn we enorm geschrokken van dit bericht. Binnen onze eigen omgeving hebben we geen bericht op dit front gekregen in de jaren dat ons bureau bestaat. We zijn hier heel streng op en tolereren dit absoluut niet.’ Lopende het onderzoek legt de man zijn werkzaamheden neer.

Zelf stelt hij zich ‘absoluut’ niet te herkennen in de ‘insinuaties’ uit het anonieme artikel. ‘Los van mijn persoonlijke emotie, vind ik het verschrikkelijk dat deze berichtgeving organisaties raakt zoals D66 en ons adviesbureau; omgevingen waar we grensoverschrijdend gedrag niet tolereren. Het is goed dat D66 een zorgvuldig onderzoek instelt. Ik zal daar volledig aan meewerken en zie met vertrouwen de uitkomst tegemoet.’