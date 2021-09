Onderzoek naar jager die lichaam van Jürgen Conings vond: 120 vuurwapens en 100.000 euro aan munitie in beslag genomen

Volgens Leonard Houben heeft hij een vergunning voor al zijn vuurwapens, die hij zou verzamelen om het later duurder te kunnen verkopen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De zwaar bewapende Conings verdween op 17 mei, nadat hij had gedreigd viroloog Marc Van Ranst te vermoorden. De corona-adviseur van de Belgische regering moest hierdoor wekenlang onderduiken. Ondertussen werd er door honderden politieagenten en het leger naar Conings gezocht.

Ruim een maand later, op zondag 20 juni, werd zijn lichaam in een bos in het Limburgse Dilsem-Stokkem aangetroffen. De burgemeester van het naburige Maaseik had ‘een sterke lijkgeur’ waargenomen toen hij op zijn mountainbike door moeilijk begaanbaar terrein reed. Wat hij niet wist, is dat een jager dezelfde ochtend op het lichaam was gestuit. Leonard Houben had echter een dringende afspraak, keerde later terug, en lichtte de politie in.

Illegaal wapenbezit

Een maand later stonden er zeventien agenten bij Houben voor de deur, vertelt hij aan de krant Het Laatste Nieuws (HLN). Slaapdronken deed hij in zijn onderbroek de deur open, waarop zij Houben lieten weten dat hij werd opgepakt voor illegaal wapenbezit.

Volgens Houben heeft hij een vergunning voor al zijn vuurwapens, die hij zou verzamelen om het later duurder te kunnen verkopen. Wel ontbrak de vergunning voor een machete, een gummiknuppel, een boksbeugel en een ploertendoder die hij ook in huis had. Bovendien had Houben meer kogels in huis dan hij op grond van zijn wapens mocht hebben. ‘Mijn kogels zijn, alles bij elkaar, 100.000 euro waard’, zegt hij in een ander interview met het blad Humo.

Beelden verkocht

Houben zegt dat alles in beslag werd genomen en dat er een onderzoek loopt naar verboden wapenbezit. Daarnaast onderzoekt het parket van Limburg of hij beelden van het lichaam van Conings heeft verkocht aan de Duitse krant Bild. Dat ontkent Houben stellig. ‘Een Duitse journalist had vernomen dat ik het filmpje had, maar ik zou de beelden pas na de begrafenis doorsturen - indien ik toestemming kreeg van de familie’, zegt hij tegen HLN. ‘Hij gebruikte mijn telefoon om zijn e-mailadres te noteren. Op dat moment moet hij het filmpje zelf hebben doorgestuurd. Ik heb er geen cent voor gekregen.’