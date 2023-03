Onderzoek naar inkomen Uber-chauffeurs nog voor publicatie omstreden

Uberchauffeurs demonstreren woensdag bij het hoofdkantoor van Uber op de Amsterdamse Zuidas. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze waren in ieder geval op tijd: de Uberchauffeurs die zich woensdagmiddag voor het hoofdkantoor van het bedrijf verzamelden. Met hun protest keerden zij zich tegen het onafhankelijke onderzoek dat de Universiteit Maastricht deed naar de verdiensten van de chauffeurs. De resultaten, die donderdag worden gepubliceerd, zouden volgens de door FNV gemobiliseerde demonstranten een te rooskleurig beeld schetsen. Ze zouden bovendien zijn beïnvloed door Uber zelf.

Hun zorgen komen niet helemaal uit de lucht vallen. Deze zomer bleek uit 137 duizend gelekte documenten (de Uber Files) hoe het bedrijf uit Silicon Valley beleidsmakers, media en onderzoekers jarenlang probeerde te beïnvloeden. Daarnaast zou Uber belang kunnen hebben bij een gunstige onderzoeksuitkomst: het zou munitie kunnen zijn in de juridische strijd met FNV. De vakbond probeert via procedures af te dwingen dat Uber zijn chauffeurs in loondienst neemt, maar volgens het techplatform willen zij dat helemaal niet.

Over de auteur

Marieke de Ruiter is verslaggever economie. Ze schrijft onder meer over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Toch valt het met de rooskleurigheid van de resultaten nog wel mee. Uit het onderzoek, dat de Volkskrant inzag, blijkt dat Uberchauffeurs vorig jaar gemiddeld 29,51 euro bruto per uur verdienden. Daar moeten de kosten voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, benzine en verzekeringen nog vanaf. Ook de leaseauto zit niet bij die prijs inbegrepen. Volgens de Taxi Centrale Amsterdam (TCA) komen die voor de goedkoopste auto uit op 800 euro per maand.

‘Volledige onderzoeksvrijheid’

‘Wat de chauffeur overhoudt, is geen vetpot’, constateert hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam. Toch lijkt een andere veronderstelling niet te kloppen: dat de Uberchauffeur als vleesgeworden schijnzelfstandige wegens te lage tarieven te lange dagen zou maken. De Uberchauffeur is gemiddeld 25 uur online, vooral ‘s nachts en in het weekend, 15 procent werkt meer dan 38 uur. Vaak hebben chauffeurs er wel andere taxi-apps naast, zoals Bolt. Eenderde werkt alleen voor Uber.

Dat de Universiteit Maastricht zich over het inkomen van Uberchauffeurs boog, was op initiatief van de gemeente Amsterdam. In die stad vonden in januari 2019 drie zware ongelukken plaats waarbij telkens dezelfde app uit Silicon Valley de chauffeur aanstuurde. Uber werd op het matje geroepen. De gemeente wilde laten onderzoeken of de inkomsten van zzp’ende chauffeurs niet zo laag waren dat zij gedwongen waren eindeloos door te werken. Uber ging akkoord en benaderde de Maastrichtse onderzoeker Didier Fouarge.

De hoogleraar economie kreeg naar eigen zeggen de volledige vrijheid om de data van Uber te analyseren, ook al was het omstreden techplatform zijn opdrachtgever en geldschieter. ‘Ik heb niet het gevoel gehad dat mij informatie werd onthouden’, zegt hij. ‘Al klonk de druk die het bedrijf voelde wel door in onze gesprekken.’ Op één punt kwam Fouarge het bedrijf daarom tegemoet: het tevredenheidsonderzoek onder de chauffeurs werd uitgesteld. ‘Aanvankelijk wilden we dat in het najaar van 2020 doen, maar dat was middenin de lockdown.’

Algoritme is pijnpunt

Dat de pandemie het humeur van de chauffeurs zou beïnvloeden, stond buiten kijf. In die periode daalden hun inkomsten naar 14,81 euro per uur, terwijl de vaste lasten doorliepen. Duizend chauffeurs stopten in die periode. De ongeveer vierduizend chauffeurs die overbleven, kregen deze zomer alsnog de vraag mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat 45 procent tevreden is en 38 procent ontevreden.

Die ontevredenheid verbaast Fouarge wel. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk ook dat Uberchauffeurs de flexibiliteit van het werken als zelfstandige wél waarderen. 94 procent verkiest het werk als zzp’er boven dat in loondienst. Hun voornaamste reden is dat ze hun eigen uren kunnen bepalen. ‘Ik kan me voorstellen’, zegt Fouarge, ‘dat die ontevredenheid dan toch te maken heeft met het feit dat zij geen idee hebben wie welke ritten krijgt toebedeeld via het algoritme.’

Dat algoritme blijft het pijnpunt voor Uber, daar zal dit onderzoek weinig aan veranderen. Weliswaar kan Uber tijdens het aankomende hoger beroep over het in loondienst nemen van chauffeurs bewijzen dat de chauffeurs het werken als zzp’er verkiezen boven dat in loondienst, het zal volgens hoogleraar Verhulp weinig verschil maken. ‘Het gaat de rechter namelijk niet om wat ze verdienen en of ze tevreden zijn’, stelt hij. ‘Het gaat om de wijze waarop ze arbeid verrichten: doen ze dat zelfstandig of aangestuurd door een baas of app?’