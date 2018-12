Onderzoek naar haatdragende uitspraken van rector Islamitische Universiteit Rotterdam

Minister Ingrid van Engelshoven reageerde geschokt op de ‘verschrikkelijke uitspraken’. Zij laat de uitspraken van de rector onderzoeken. ‘Als het nodig is, zal ik de accreditatie van de instelling intrekken’, zei ze vrijdag tegen RTL Nieuws.

De televisiezender belde de rector met de vraag naar zijn mening over een in Duitsland geopende moskee die van de Gülenbeweging zou zijn. Hij antwoordde dat de Gülenbeweging volgens hem medeverantwoordelijk is voor de mislukte couppoging in juli 2016 in Turkije en dat daarom aanhangers van Gülen gedood zouden mogen worden.

‘Dit kan niet’, twitterde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen vrijdagmiddag. ‘Een rector die zulke uitspraken doet, hoort niet thuis op een universiteit.’

Akgündüz, geboren in Turkije, staat sinds 2001 aan het hoofd van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De instelling biedt twee opleidingen aan: een bachelor islamitische theologie, die opleidt tot imam, en een master islamitische geestelijke verzorging. Beide opleidingen – op hbo-niveau, niet op universitair niveau – zijn erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs beoordeelt.

Koerden

Het is niet de eerste keer dat Akgündüz uit de bocht vliegt met een uitspraak. De 63-jarige overtuigde Erdogan-aanhanger is al langer omstreden. In 2015 beschimpte hij Koerden in een poëtisch klinkende tweet, maar voor kenners was volstrekt duidelijk wat hij bedoelde. ‘Ik bid voor de helden die de honden uitroeien die greppels graven’, tweette de rector in het Turks. De ‘helden’ hier waren de Turkse soldaten en politiemensen, de ‘honden’ de jonge Koerden die zich in het zuidoosten van Turkije vanuit loopgraven tegen hen verzetten.

In juni van dat jaar schreef hij op Facebook dat mensen bij de Turkse verkiezingen vooral niet moesten stemmen op de pro-Koerdische HDP. Een stem op die partij zou een stem op ‘homoseksuelen, Armeniërs, terroristen, vijanden van de islam en anti-Turkse media uit Europa en Amerika’ zijn.

In 2016 beschuldigden Turkse wetenschappers Akgündüz van plagiaat in zijn boeken en in zijn proefschrift, zelf heeft de rector dat ontkend.

Geen overheidsgeld

Tot nog toe kwam Akgündüz ermee weg. Omdat de Islamitische Universiteit geen overheidsgeld krijgt, heeft het ministerie van Onderwijs weinig te zeggen over de instelling. Er is geen budget dat kan worden ingetrokken en de hand van de minister reikt niet tot in de bestuurskamer. Maar nu dreigt een minister toch in te grijpen om een manier die de onderwijsinstelling kan raken, door mogelijk de accreditatie in te trekken.