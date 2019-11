Onderzoek naar geruchtmakende moord op journaliste stort Malta in politieke crisis

Demonstranten roepen bij het parlement van Malta om het ontslag van premier Joseph Muscat. Zij beschuldigen Muscat en zijn vertrouwelingen ervan dat zij de hand hebben gehad in de moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, twee jaar geleden. Beeld REUTERS

Twee vertrouwelingen van premier Joseph Muscat traden af, nadat een van hen door de politie was ondervraagd in verband met de bomaanslag op de journaliste die onderzoek deed naar de corruptie in Malta.

Keith Schembri stapte op als kabinetschef van Muscat nadat de politie hem voor verhoor had meegenomen. Ook werd er huiszoeking bij hem gedaan. Kort daarna legde ook minister van Toerisme Konrad Mizzi zijn functie neer, gevolgd door minister van Economische Zaken Christian Cardona die zichzelf op non-actief stelde zolang het onderzoek duurt. Ook Cardona werd door de politie verhoord.

Schembri en Mizzi lagen al lange tijd onder vuur. Caruana Galizia was toen zij in oktober 2017 met een bom onder haar auto werd opgeblazen bezig met een onderzoek tegen de twee wegens corruptie. De brute moord schokte de bevolking van Malta en leidde tot felle protesten tegen de regering. In verband met de moord werden later dat jaar drie mannen gearresteerd die de aanslag op de journaliste zouden hebben uitgevoerd, maar het onderzoek naar de opdrachtgevers bleef vastzitten.

De zaak kwam twee weken geleden opeens in een stroomversnelling met de arrestatie van een taxichauffeur die als bemiddelaar bij de moord op Caruana Galizia optrad. In ruil voor de garantie dat hij niet zou worden aangeklaagd beloofde hij de naam te noemen van de opdrachtgever.

Daags nadat premier Muscat hem immuniteit had beloofd, arresteerde de politie een vooraanstaande Maltese zakenman, Yorgen Fenech. Deze probeerde het eiland met zijn motorjacht te ontvluchten maar werd door de Maltese marine onderschept. Fenech is de eigenaar van een in Dubai geregistreerd bedrijf, 17 Black Ltd., waarnaar Caruana Galizia ook onderzoek deed. Uit een e-mail bleek later dat 17 Black had beloofd bijna 2 miljoen euro over te maken aan een paar brievenbusfirma's in Panama die door Mizzi en Schembri waren opgezet.

Gesuggereerd werd dat het om smeergeld ging. In ruil daarvoor zou er een vergunning komen voor de bouw van een energiecentrale door het conglomeraat van Fenech. Maar Schembri en Mizzi hebben steeds ontkend dat zij geld hebben ontvangen van de zakenman. Naar verluidt zou Fenech nu bereid zijn om met de politie samen te werken. Volgens de Maltese media zouden Schembri en Fenech vlak voor diens mislukte vlucht contact met elkaar hebben gehad.

De familie van Caruana Galizia dringt al jaren aan op het aftreden van premier Muscat, die nauw bevriend is met Schembri en ook zakelijke contacten zou hebben onderhouden met Fenech. ‘Muscat, die drie jaar lang de volledige verantwoordelijkheid voor Schembri op zich nam, moet nu onmiddellijk opstappen. Je kunt er niet op vertrouwen dat hij de rechtsgang niet belemmert. Dat heeft hij al veel te lang gedaan’, zei Caruana Galizia’s zoon Matthew op Twitter.

Muscat liet echter weten dat hij niet van plan is af te treden. ‘Het is mijn rol om te zorgen dat we ons door deze turbulente tijden heen slaan’, zei hij. Muscat en zijn ministers kregen dinsdag een vijandig onthaal in het parlement. Tijdens een chaotische zitting maakten parlementariërs van de oppositie hen uit voor ‘rovers, dieven en maffiosi’. Oppositieleider Adrian Delia vroeg om een spoeddebat om over het aftreden van Schembri en Mizzi te praten. Volgens Delia is de positie van Muscat onhoudbaar geworden. Geen enkel democratisch land mag toestaan dat zijn regering gekaapt wordt door de georganiseerde misdaad, klaagde hij.

Buiten het parlementsgebouw riepen demonstranten om het ontslag van de premier, die toen hij het parlement verliet bijna een ei tegen zijn hoofd kreeg.