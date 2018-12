Onderzoek naar extreemrechtse cel ‘NSU 2.0’ leidt naar Duitse politieagenten

Dreigbrieven uit de extreemrechtse hoek is de Duitse advocaat Seda Basay-Yildiz gewend. Ze verdedigt regelmatig mensen die verdacht worden van islamitisch terrorisme en in het megaproces tegen de NSU, de terreurgroep die kriskras door het land Turkse Duitsers vermoordde, vertegenwoordigde ze een aantal nabestaanden van slachtoffers

Maar de bedreiging die ze afgelopen zomer kreeg, per fax, baarde haar bovengemiddeld veel zorgen, vertelde ze onlangs aan Duitse media. Niet omdat ze werd aangesproken met ‘Minderwaardige Turkse zeug’, maar omdat de fax de voornaam van haar 2-jarige dochter bevatte én de boodschap het meisje te zullen ‘slachten’. De slachting, zo kondigden ze schrijvers aan, zou plaatsvinden bij Basay-Yildiz thuis. Het adres hadden ze erbij geschreven. Dat verontrustte de advocaat, omdat het nooit in een telefoonboek had gestaan.

De bedreiging was ondertekend met ‘NSU 2.0’, en bij afzender stond Uwe Böhnhardt, een van de twee NSU-leden die in 2011 dood gevonden werden in een camper. Waarschijnlijk hebben ze zelfmoord gepleegd. Het enige nog levende NSU-lid, Beate Zschäpe, werd eerder dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Extreemrechtse Whatsappgroep

Seda Basay-Yildiz deed aangifte bij de politie in haar woonplaats, Frankfurt am Main. Daarna hoorde ze maandenlang niets. Een week geleden kwam via de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) naar buiten dat in oktober vijf politieagenten uit Frankfurt, een vrouw en vier mannen, op non-actief zijn gesteld omdat ze deel uitmaakten van een extreemrechtse Whatsappgroep. Ze deelden onder andere hakenkruissymbolen, plaatjes van Hitler en racistische teksten via de berichtenservice.

Toen Basay-Yildiz dat las, bekroop haar het vermoeden dat er een verbinding bestond tussen de ontdekking van die Whatsappgroep en haar aangifte. Ze kreeg gelijk. Op zoek naar de herkomst van de fax, was de binnenlandse veiligheidsdienst van de deelstaat Hessen (LKA) gestuit op een spoor dat leidde naar een vrouwelijke agent op het bureau in de binnenstad van Frankfurt. Zij had, zo bleek uit het geheugen van haar computer, deze zomer het interne systeem van de politie doorzocht naar de gegevens van Yildis, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was.

Na inbeslagname van de mobiele telefoon en harde schijven van de agente ontdekten de medewerkers van het LKA min of meer toevallig het bestaan van de extreemrechtse Whatsappgroep.

Het LKA wil niet uitweiden over het spoor dat hen naar de vrouwelijke agent heeft geleid. Evenmin staat vast of een van de whatsappende agenten ook de opsteller van de dreigfax is. Tegen de Frankfurter Neue Presse zei een politiewoordvoerder daarover ‘in het belang van het onderzoek’ nu geen verdere informatie te willen verstrekken.

Crèche van haar dochter

Basay-Yildiz verwijt de politie haar niet eerder te hebben ingelicht, omdat het gevaar nog niet geweken blijkt. Het LKA heeft haar inmiddels aangeraden om de crèche van haar dochter op de hoogte te brengen en de politie te informeren als ze naar drukbezochte plaatsen gaat.

De zaak beweegt de gemoederen in Duitsland, omdat het lang niet de eerste keer is dat er aanwijzingen zijn voor extreemrechtse sympathieën bij politie en justitie. Op dat punt hamerden juist de advocaten van de nabestaanden in het NSU-proces, zoals Basay-Yildiz en Mehmet Daimagüler. In de aanloop naar het proces verdwenen belangrijke aktes in de papierversnipperaar van justitie en er zijn sterke aanwijzingen dat de politie betaalde infiltranten in de extreemrechtse scene een hand boven het hoofd heeft gehouden. Daarom heeft het proces, ondanks de veroordeling van Zschäpe, ook geen bevredigende afloop.

Vorige maand nog werd ook bij de Saksische politie een extreemrechtse cel opgerold. En deze zomer werd, eveneens in Saksen, een op journalisten scheldende Pegida-demonstrant ontmaskerd als medewerker van de binnenlandse veiligheidsdienst. Vanwege zijn zonnehoedje in de Duitse driekleur staat deze man bekend als ‘Hoedburger’, een verbastering van ‘Wutbürger’, zoals ‘boze burgers’ in Duitsland worden genoemd.