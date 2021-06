Onderzoek naar deal VWS met Van Lienden gaat langer duren: wat wist de top van het ministerie?

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. Beeld ANP

Van Ark laat het onderzoek uitvoeren door accountantskantoor Deloitte, zo staat in een Kamerbrief die vrijdag is gestuurd. Een van de belangrijkste vragen is waarom VWS in zee ging met het net opgerichte bedrijfje Relief Goods Alliance van Van Lienden en zijn compagnons, terwijl er ook andere aanbieders waren. Ook de rol van de top van het ministerie van VWS wordt daarbij onder de loep genomen. Van Ark laat ook nog onderzoek doen naar de gehele manier van inkopen tijdens de coronacrisis, maar dat onderzoek is pas 1 november klaar.

Een eerste forensisch accountantsonderzoek naar de deal tussen Relief Goods Alliance en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de inkooporganisatie van VWS, heeft ‘geen indicaties opgeleverd dat zich mogelijk integriteitsschendingen hebben voorgedaan’. Dat blijkt uit het rapport van het bureau GrantThornton dat Van Ark naar de Kamer heeft gestuurd.

Vragen over kwaliteit maskers

Het onderzoek was ingesteld omdat betrokkenen bij het LCH hadden geklaagd dat VWS de deal had opgedrongen, ondanks interne tegenwerpingen dat de order te groot was en ondanks twijfels over ‘de juistheid van de bijgeleverde certificaten en vragen over de kwaliteit in relatie tot gebruikte materialen’.

Volgens de forensisch accountant zijn uiteindelijk de juiste procedures gevolgd en zijn de klachten op een goede manier afgehandeld. De deal met Relief Goods Alliance werd doorgedrukt, omdat VWS ruime voorraden wilde aanleggen, concludeert GrantThornton. Er is geen onderzoek gedaan naar waarom juist het bedrijfje van Van Lienden werd uitverkoren. De 40 miljoen geleverde mondkapjes zijn uiteindelijk nooit gebruikt en liggen allemaal in het magazijn.

Van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme zeiden altijd dat ze zonder eigen belang mondkapjes naar Nederland haalden om de zorg te beschermen. Na onderzoek van de Volkskrant bleek dat de drie mannen in het geheim een eigen bv hadden opgezet om een order van ruim 100 miljoen met de overheid af te handelen. Daardoor stroomden er toch winsten van ten minste 28 miljoen euro naar hen toe.