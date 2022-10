Onderzoek naar betrokkenheid Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

De woning van Dutroux, in Marcinelle, werd afgelopen zomer afgebroken. Beeld AFP

Het is niet de eerste keer dat Dutroux in verband gebracht wordt met de verdwijning van Tanja Groen. De eerstejaarsstudente werd in de nacht van 31 augustus 1993 voor het laatst gezien toen ze na een ontgroeningsfeestje bij haar studentenvereniging terugfietste naar haar huis in Gronsveld, een dorpje ten zuiden van Maastricht. In 1996, na de arrestatie van Dutroux, verzochten Groens ouders de Belgische autoriteiten al om ook de verdwijning van Groen te onderzoeken, en was er overleg tussen Nederlandse en Belgische opsporingsteams.

Advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries van het Openbaar Ministerie in Luik zegt tegen dagblad De Limburger dat de resultaten van het nieuwe dna-onderzoek ‘zo snel mogelijk’ naar Nederland gestuurd zullen worden. De krant meldt ook dat het coldcaseteam van de politie in Limburg inmiddels met verschillende getuigen heeft gesproken. Het team bekijkt of de feiten en omstandigheden rondom de verdwijning van Groen stroken met de theorie dat Dutroux haar meegenomen heeft.

In 1997 liet de Belgische justitie ouders van vermiste kinderen rondkijken tussen 4500 stuks kleding en speelgoed, in beslag genomen bij Dutroux. Groens ouders konden toen niets vinden dat aan hun dochter toebehoorde. Justitie en politie willen niet ingaan op de vraag waarom de mogelijke betrokkenheid van Dutroux bij de verdwijning van Groen eerder niet volledig is onderzocht.

Er zijn aanwijzingen in de zaak van Tanja Groen die naar Dutroux zouden kunnen wijzen. Zo is Groen voor het laatst op de fiets gezien, en trok de Belgische serieverkrachter zijn slachtoffers gewoonlijk met fiets en al zijn bestelbus in. Volgens De Limburger kwam Dutroux in de jaren negentig bovendien in Maastricht of omgeving om er drugs te kopen, zou hij een contactpersoon in de stad hebben gehad, en is in een van zijn woningen een wegenkaart gevonden waarop Maastricht is omcirkeld.

Marc Dutroux werd in 2004 in België tot levenslang veroordeeld voor het verkrachten van zes meisjes tussen de 7 en 19 jaar oud en de moord op vier van hen, tussen juni 1995 en augustus 1996. Ook doodde hij zijn handlanger en verkrachtte hij drie meisjes in Slowakije. Van 1989 tot 1992 zat Dutroux al eens vast wegens vijf ontvoeringen en verkrachtingen. In de tussenliggende periode verkrachtte hij een onbekend aantal vrouwen in België, Frankrijk en Slowakije.