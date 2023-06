Onderzoek na dood George Floyd: systematische discriminatie en buitensporig geweld door politie Minneapolis

Links: korpschef Brian O'Hara van de politie van Minneapolis bij de presentatie van het rapport. Rechts: demonstranten vieren de veroordeling van de agent die George Floyd heeft vermoord. Beeld ANP / EPA / AP

De witte agent Derek Chauvin zette bij een politiecontrole zijn knie in de nek van de zwarte Floyd, die smeekte om lucht maar uiteindelijk het bewustzijn verloor en stikte. Het incident duurde meer dan negen minuten en werd gefilmd door een passante. Nadat de beelden online kwamen te staan, ontstond er veel verontwaardiging en protest. Op veel plaatsen in de Verenigde Staten werd massaal gedemonstreerd tegen het politiegeweld en tegen racisme.

‘Zijn dood heeft een onmiskenbare impact gehad op Minneapolis, op ons land en de hele wereld’, zei de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland bij de presentatie van het onderzoeksrapport. Hij benadrukte dat er al belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd bij de politie, ‘maar er blijft nog werk te doen’.

Gevaarlijke technieken en wapens

Het rapport van 89 pagina’s schetst een ontluisterend beeld van de politiecultuur in Minneapolis. De agent die Floyd doodde, werd voor de rechter tot meer dan 22 jaar cel veroordeeld. Na zijn proces werd het onderzoek geopend.

Daaruit blijkt dat er door het politiekorps gevaarlijke technieken of wapens gebruikt worden tegen mensen die slechts een klein of helemaal geen misdrijf hebben gepleegd. De politiepatrouilles verschillen ook naargelang de etnische samenstelling van de buurt. Mensen met een zwarte huidskleur of inheemse Amerikanen worden zes keer meer gecontroleerd dan witte Amerikanen.

‘Dit rapport is hoogst verontrustend. Het holt het vertrouwen van de samenleving in de ordediensten uit’, waarschuwde de minister van Justitie. ‘Nu moeten de zaken veranderen’, beaamde de burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey. Het rapport bevat 28 aanbevelingen en de bedoeling is dat het politiekorps de nodige hervormingen zal doorvoeren, onder supervisie van een federaal rechter.