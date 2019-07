Onderzoek ingesteld naar hoofdofficieren die relatie verzwegen

De vertrouwenscrisis bij het OM

Bijna een jaar lang dook Jan Watse Fokkens in de ‘verziekte’ verhoudingen bij het Openbaar Ministerie. Hij sprak met 120 medewerkers. In april publiceerde hij zijn harde eindconclusies. ‘Nee, leuk was de klus niet.’

Hoe komt het OM uit deze vertrouwenscrisis?

Bij het Openbaar Ministerie lijken fatsoensregels voor hooggeplaatste werknemers niet te gelden en ontbreekt het in de top aan daadkracht en leiderschap. Topman Van der Burg moest na de presentatie van het rapport-Fokkens diep door het stof, maar moet nu zelf orde op zaken stellen.

Van Nimwegen geschorst wegens herhaaldelijk liegen over relatie

Marc van Nimwegen, tot vorig jaar hoofdofficier van justitie in Rotterdam, handelde in strijd met de regels. Hij is geschorst. Van Nimwegen loog herhaaldelijk over zijn relatie met hoofdofficier van het Functioneel Parket Marianne Bloos, en bevoordeelde zijn zwager bij een aanbesteding.

Hoe verziekt zijn de verhoudingen?

Werden OM-kopstukken Marc van Nimwegen en Marianne Bloos nou wel of niet op het correcte moment verliefd? Of gaat het hier toch om een afrekening? Lees de reconstructie.