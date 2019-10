Onderzoek Grenfell-brand: brandweerleiding heeft gefaald

De rookwolken van het 24 verdiepingen tellende gebouw waren in de wijde omtrek te zien. Beeld EPA

De vuurzee in de Londense Grenfell-woontoren had minder slachtoffers geëist als de brandweer beter had gehandeld. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de ramp in de nacht van 14 juni 2017 waarbij 72 flatbewoners om het leven kwamen. Tevens zijn er bij de renovatie veiligheidsvoorschriften genegeerd en heeft de aannemer Arconic verkeerd materiaal gekozen voor de panelen op het 24 verdiepingen tellende gebouw.

Het rapport wordt woensdag officieel gepresenteerd, maar grote delen ervan zijn reeds gelekt naar de Britse media.

‘Stay put!’, oftewel ‘blijf waar je bent’, was het omstreden advies dat de brandweer in die fatale nacht aan de bewoners heeft gegeven. Dat advies ging ervan uit dat de brand zich niet zou verspreiden; in werkelijkheid verspreidde het vuur zich razendsnel. Desondanks bleef de brandweerleiding bij het advies. Sommige bewoners zagen geen andere uitweg dan uit het raam springen, naar een zekere dood.

Volgens onderzoeker Martin Moore-Bick, een gepensioneerde rechter, had de brandweertop de mensen op de grond veel beter moeten trainen in het herkennen van situaties waarin evacueren beter is dan binnenblijven. Dat geldt ook voor de telefonisten van de alarmcentrale. Er waren in die nacht bovendien geen commandanten aanwezig die op basis van wat ze zagen een eigen oordeel wilden of konden vormen.

Woede

In zijn duizend pagina’s tellende rapport, het resultaat van twee jaar onderzoekswerk, heeft Moore-Bick weinig goeds te zeggen over Dany Cotton, de brandweercommissaris die afgelopen zomer aankondigde met vervroegd pensioen te gaan. Tijdens de verhoren zei ze nog steeds achter het beleid te staan en bij een volgende brand op dezelfde manier te zullen handelen, dit tot woede van nabestaanden.

Moore-Bick bekritiseerde haar ‘opmerkelijke ongevoeligheid’. Haar opmerkingen deden Moore-Bick vrezen dat de Londense brandweer ‘een instelling dreigt te worden die weigert te leren van de Grenfell-brand’. In oktober 2016 hadden branddeskundigen al een presentatie gemaakt over gevaarlijke panelen op flats. Cotton, indertijd hoofd veiligheid van de brandweer, bleek niet de moeite te hebben genomen deze te bekijken.

Lof had Moore-Bick wel voor de brandweerlieden zelf, die urenlang hebben geblust en hun levens hebben geriskeerd. Uit het rapport ontstaat het beeld dat ze in de steek zijn gelaten door hun meerderen. Nu Moore-Bick een oordeel heeft geveld over wat er die nacht zelf heeft plaatsgevonden, gaat hij zich richten op de lange voorgeschiedenis. Het stadsdeel Kensington en Chelsea en de diverse aannemers kunnen de nodige kritiek tegemoetzien.

De Britse politie heeft reeds enkele leden van de brandweertop ondervraagd in verband met mogelijke overtreding van de health and safety-wetgeving.