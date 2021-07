Onderzoek gestart na symptomen van ‘Havana-syndroom’ bij Amerikaanse diplomaten in Wenen

De Amerikaanse ambassade in Havana. Beeld AFP

Hun klachten lijken op de aandoeningen die Amerikaanse diplomaten en CIA-agenten in 2016 opliepen op Cuba, aandoeningen die later werden bestempeld als ‘het Havana-syndroom’. De slachtoffers vertelden dat zij plotseling allerlei klachten kregen nadat zij abnormale geluidsgolven en druk op de oren hadden gevoeld. Daarna klaagden ze over duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen en andere aanhoudende problemen, zoals dubbel zien.

De regering-Obama haalde daarop een deel van het diplomatieke personeel weg uit Havana en eiste opheldering van de Cubaanse autoriteiten. Die ontkenden dat zij ook maar iets met de mysterieuze klachten van doen hadden.

Massahysterie

Aanvankelijk werd gespeculeerd dat het om een geval van massahysterie ging, maar de Amerikaanse regering is ervan overtuigd dat er meer aan de hand is en dat er mogelijk sprake is van gerichte aanvallen.

Een aanwijzing dat het niet om massahysterie gaat, is dat sommige slachtoffers al melding van hun klachten maakten voordat ze van de klachten van anderen hadden gehoord.

Ook in China doken gevallen van het ‘Havana-syndroom’ op, onder meer bij het Amerikaanse consulaat in Guangzhou. Eerder dit jaar maakten de Amerikaanse autoriteiten ook melding van incidenten in de Verenigde Staten zelf, waarbij onder meer een Witte-Huismedewerker het slachtoffer zou zijn geworden van een ‘gerichte energie-aanval’.

Wenen

Specialisten van het Centrum voor Hersenschade en Herstel van de Universiteit van Pennsylvania konden volgens het blad The New Yorker bij de diplomaten uit Havana geen externe schade aan de schedel vinden, maar wel hersenbeschadigingen, alsof ze een ‘hersenschudding binnen een hersenschudding’ hadden.

Na Cuba is Wenen nu de plaats van de grootste ‘uitbraak’ van het ‘Havana-syndroom’. De Oostenrijkse hoofdstad was tijdens de Koude Oorlog een broeinest van spionnen waar de Oost-Europese en de westerse inlichtingendiensten elkaar permanent in de gaten hielden.

Ook nu nog is Wenen vermoedelijk werkterrein voor tal van inlichtingendiensten, aangezien het onderdak biedt aan een reeks belangrijke internationale organisaties, zoals het IAEA, het Internationale Agentschap voor Atoomenergie.