Onderzoek: gemeenten die regeerakkoorden op hoofdlijnen sluiten, werken beter samen

‘Met raadsakkoorden wordt volop geëxperimenteerd’, zegt docent staatsrecht Lianne van Kalken van de Erasmus Universiteit, tevens raadslid in de gemeente Vlaardingen. ‘Raadsakkoorden dragen bij aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Door de toenemende versnippering in het politieke landschap is daar grote behoefte aan.’

Zij schreef samen met bijzonder hoogleraar Geerten Boogaard (Thorbecke-leerstoel in Leiden) en hoogleraar bestuurskunde Martijn van der Steen het rapport Routekaart voor raadsakkoorden, dat vandaag wordt gepresenteerd.

De auteurs analyseren de – positieve en negatieve – ervaringen die gemeenten hebben met alternatieven voor het gangbare coalitieakkoord. Bij zo’n raadsakkoord bepalen niet alleen de coalitiepartijen de agenda voor de komende jaren, maar de gemeenteraad als geheel. Het College van B&W voert die vervolgens uit.

Raadsakkoorden, concluderen de auteurs, bestaan in zes varianten, afhankelijk van de taaktoedeling van wethouders en ambtenaren. ‘In de Gemeentewet is niets geregeld over de totstandkoming van een college of coalitie’, zegt Lianne van Kalken. ‘Op basis van de huidige ervaringen van gemeenten onderscheiden we zes manieren van het vastleggen van ieders rol en verantwoordelijkheid. Die varianten lopen uiteen van een raadsbreed- of een meerderheidscollege, tot een zakencollege in dienst van de gemeenteraad, afhankelijk van wat het best bij de (historisch gegroeide) situatie past.’

Het sluiten van een raadsakkoord bewerkstelligt volgens de auteurs verandering in het hart van de lokale democratie, met werkelijke gevolgen voor het democratische proces en burgers. ‘Want de oppositie praat en besluit volop mee’, licht Van Kalken toe. ‘Burgerparticipatie maakt vaak deel uit van zo’n akkoord, bijvoorbeeld door middel van inspraakavonden, burgerpanels of referenda.’

Gezamenlijke ambitie

Uit een enquête onder de gemeenten die al met een raadsakkoord werken, blijkt dat die nieuwe manier van politiek bedrijven leidt tot meer gezamenlijke ambitie, een constructieve in plaats van een gepolariseerde samenwerking en tot een groter verantwoordelijkheidsbesef bij alle betrokkenen. Waar politiek vaak gaat over verschillen, stelt Van Kalken, ‘gaat zo’n raadsakkoord uit van de overeenkomsten in wat iedereen wel en niet wil.’

Er zijn ook negatieve ervaringen. Sommige gemeenten vinden het moeilijk vol te houden – zij verzanden toch weer in oude gewoonten en patronen. De Routekaart geeft handvatten hoe daarmee om te gaan. Zo moeten bijvoorbeeld vooraf schriftelijk afspraken worden vastgelegd over hoe de nieuwe manier van samenwerken wordt uitgevoerd, moet het Reglement van Orde worden herschreven en moet vooraf worden afgesproken, ‘net als in een huwelijk’, bij wie taken en verantwoordelijkheden komen te liggen als er ruzie ontstaat of een partij eruit stapt.

Alternatieven voor de gangbare coalitieakkoorden zijn nog nauwelijks onderzocht. Van Kalken en Boogaard schreven hun rapport in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Volgens verenigingsdirecteur Henk Bouwmans is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek dat deze vernieuwing in de gemeentepolitiek ‘pionierswerk’ is, waarbij ongeschreven spelregels gelden die niet iedereen kent. ‘Het rapport maakt die ongeschreven regels expliciet’, zegt Bouwmans, en geeft oplossingen voor als het spaak loopt. Daarmee wordt ieders rol veel duidelijker. Zowel die van de raadsleden als die van de wethouders en die van de betrokken ambtenaren. De Routekaart maakt het voor iedereen inzichtelijker. Daar kunnen ze in de landelijke politiek nog wat van leren.’