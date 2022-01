Onderzoek: geen belangenverstrengeling Koopmans, maar hij wekte wel de schijn ervan

Ger Koopmans in 2019 tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP / Chris Keulen

Dat constateert de provinciale enquêtecommissie van Limburg in een onderzoeksrapport dat woensdagmiddag is gepresenteerd. Volgens de enquêtecommissie heeft ook voormalig gouverneur Theo Bovens ‘onvoldoende aandacht’ besteed aan de risico's van de nevenfunctie van Koopmans.

Tevens zijn bij Provinciale Staten, die de benoeming van Koopmans in 2014 goedkeurden, tekortkomingen in de politieke controle geconstateerd. De enquêtecommissie heeft geen directe ‘bevoordeling’ kunnen ontdekken van baggerbedrijf Terraq, waar Koopmans commissaris was, bij een hoogwaterproject in de provincie.

Eerste parlementaire enquête in Limburg

Het was voor het eerst dat in Limburg een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument, plaatsvond vanwege een integriteitsaffaire. Daarbij werden echter geen getuigen in het openbaar en onder ede gehoord. Volgens commissievoorzitter Aleida Berghorst was dat niet nodig om aan ‘waarheidsvinding’ te doen. Ze overhandigde het onderzoeksrapport woensdag aan de nieuwe gouverneur, Emile Roemer.

Koopmans, voormalig Tweede Kamerlid namens het CDA, was al commissaris bij baggerbedrijf Terraq toen hij in 2014 provinciebestuurder in Limburg werd. Hij besloot het commissariaat aan te houden, ondanks waarschuwingen over de risico's. Die combinatie van functies was toen wettelijk niet verboden.

Wel werden ‘beheerafspraken’ gemaakt. Koopmans kreeg in zijn portefeuille geen waterprojecten met baggerwerkzaamheden. Ook onthield hij zich bij bepaalde stemmingen, om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar de enquêtecommissie constateerde wel allerlei tekortkomingen in de naleving van die beheerafspraken. Pas in 2017 gaf Koopmans het commissariaat op.

Geen woord aan vuil gemaakt in openbaar debat

Formeel had alleen het Limburgse parlement Koopmans kunnen wegsturen of niet akkoord kunnen gaan met zijn benoeming. Provinciale Staten keurden in 2014 de omstreden nevenfunctie bij het baggerbedrijf gewoon goed. Het werd allemaal open en bloot besproken in een openbaar debat. Tijdens het debat was vooral aandacht voor een andere nevenfunctie van Koopmans: zijn voorzitterschap van de Limburgse schutterijfederatie.

Zelfs toen het Limburgse parlement ruim een jaar geleden besloot tot een parlementaire enquête, mocht de CDA-gedeputeerde gewoon blijven zitten. Koopmans en een CDA-collega stapten in maart vorig jaar op vanwege een andere integriteitsaffaire: die rond landschapsstichting IKL onder leiding van oud-gedeputeerde Herman Vrehen. Vanwege deze IKL-affaire stapte kort daarna het hele Limburgse provinciebestuur op, inclusief gouverneur Bovens.

In de IKL-affaire (Instandhouding Kleine Landschapselementen) zou Vrehen als directeur tonnen aan subsidies naar eigen bv’s hebben doorgesluisd. Twee hoogleraren deden onderzoek naar de affaire en kwamen afgelopen najaar in hun rapport Wegkijken als cultuur tot de conclusie dat de provincie ‘onoplettend, slordig en zelfs naïef’ was in de omgang met de voormalige CDA-gedeputeerde Vrehen. Er was echter geen sprake van belangenverstrengeling, waarbij Koopmans en twee andere gedeputeerden Vrehen mogelijk hadden bevoordeeld.

Ook de landschapsstichting IKL zelf deed onderzoek naar de affaire. Daaruit kwam naar voren dat Vrehen zich wel had schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, maar niet aan zelfverrijking.