Onderzoek: eerdere infectie beschermt veel beter dan vaccin

Tot die opvallende conclusie komen Israëlische wetenschappers, na analyse van de medische dossiers van ruim een half miljoen burgers. Vaccinatie met het Pfizer-vaccin vermindert het risico op infectie, ziekte en ziekenhuisopname enorm, blijkt uit die cijfers. Maar herstel van een eerdere infectie beschermt nog beter.

‘Natuurlijke immuniteit geeft langdurigere en sterkere bescherming tegen infectie, ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de deltavariant’, aldus de wetenschappers in hun voorlopige onderzoeksverslag.

Nog de allerbeste bescherming genieten mensen die een infectie doormaakten en daarna ook nog de inenting namen, blijkt uit de Israëlische cijfers. Deze mensen zijn al na één prik Pfizer ongeveer twee keer zo goed beschermd als mensen die weliswaar natuurlijke afweer hebben, maar het vaccin afhouden.

Ook belandden de mensen die alleen op hun natuurlijke afweer vertrouwden vaker in het ziekenhuis dan de mensen die hun afweer extra hadden versterkt met een prik.

Bredere bescherming

Opmerkelijk, maar ook weer niet verbazingwekkend, duidt hoogleraar immunologie Debbie van Baarle (UMCG, RIVM) de nieuwe Israëlische cijfers. ‘Je mag inderdaad verwachten dat natuurlijke infectie breder beschermt. De vaccins zijn alleen gericht op het herkennen van het uitsteekseleiwit van het virus, het spike-eiwit. Terwijl natuurlijke afweer ook bescherming geeft tegen andere onderdelen ervan.’

Een nadeel is echter dat men om natuurlijke afweer te krijgen uiteraard eerst ziek moet worden, ‘wat risico’s heeft’, brengt Van Baarle in herinnering. Bovendien kan de kwaliteit van de natuurlijke bescherming sterk per persoon verschillen, afhankelijk van iemands leeftijd en gezondheid, en de ernst van de infectie. ‘We denken dat mensen die milde klachten hadden, ook een minder sterke afweerrespons hebben.’

Ook de natuurlijke afweer neemt na verloop van tijd overigens wat af, blijkt uit de Israëlische cijfers. Wie kortgeleden een corona-infectie doormaakte, is liefst dertien keer zo goed beschermd tegen de deltavariant dan wie tweemaal de Pfizer-prik kreeg. Wie langer geleden corona had, is ruwweg zes keer zo goed beschermd als een gevaccineerde.

AstraZeneca

Hoe dat zit met andere vaccins, is nog onduidelijk. Volgens vorige week verschenen, Britse cijfers beschermt het vaccin van AstraZeneca na twee prikken ongeveer net zo goed tegen de deltavariant als een eerdere infectie. Maar helemaal waterdicht is dat cijfer niet: zo hadden de onderzoekers moeite om genoeg ongevaccineerde ouderen te vinden voor hun analyse.

De Israëliërs, onder leiding van Tal Patalon van zorgverzekeraar Maccabi, maakten verschillende vergelijkingen. Zo vergeleek men een groep van haast vijftigduizend gevaccineerde burgers met vijftigduizend ongevaccineerde mensen die eerder van corona herstelden. Van de gevaccineerden raakten er afgelopen zomer 640 opnieuw geïnfecteerd, tegenover 108 bij de ongevaccineerden die eerder corona hadden. Ziekenhuisopname was nodig voor in totaal 25 mensen: 21 gevaccineerden, en 4 ongevaccineerden met natuurlijke afweer.

Antistoffen

Natuurlijke bescherming zal wellicht beter dan vaccins helpen tegen eventuele nieuwe varianten, denkt Van Baarle. De vaccins zijn immers speciaal ontwikkeld tegen de oorspronkelijke varianten van het virus.

Bovendien brengt natuurlijke afweer naar verwachting ook meer T-cellen in stelling, waakhondcellen die ook andere, meer stabiele onderdelen van het virus herkennen en op een wat andere manier beschermen tegen infecties.