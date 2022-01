Onderzoek: coronavirus zweeft minder ver dan gedacht

In de openlucht en op afstand heeft het coronavirus weinig kans om anderen te besmetten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat bevestigt ‘dat het virus hoofdzakelijk overdraagbaar is over korte afstand’, en gaat in tegen het idee dat luchtbevochtigers zouden helpen om coronabesmettingen tegen te gaan, schrijven Jonathan Reid en collega’s van het Aerosolen-Onderzoeksinstituut van de Universiteit van Bristol in hun nog ruwe onderzoeksrapport. ‘Droge lucht kan helpen de blootstelling te verminderen.’

Bovendien doet de vinding afbreuk aan het belang van ventilatie. ‘Veel mensen zijn gefocust op slecht geventileerde ruimtes en denken dat het virus zich meters door de lucht verplaatst’, aldus Reid in de Britse pers. ‘Ik zeg niet dat dit helemaal niet gebeurt, maar ik denk dat het grootste risico van blootstelling is als je dichtbij iemand staat. Als je verder weg staat, worden niet alleen de aerosolen verdund, maar is er ook minder infectieus virus, omdat het virus zijn infectiviteit verliest met de tijd.’

Après-ski-bars

Dát het virus zich soms over grote afstand door de lucht kan verspreiden, staat vast. Al bij de eerste uitbraken in après-ski-bars, vergaderzalen en bij koorrepetities bleek het virus zich op te hopen en ook mensen op afstand te besmetten. Reden waarom nagenoeg alle gezondheidsinstanties inmiddels adviseren rekening te houden met ventilatie.

Maar hoe vaak en onder welke omstandigheden het virus precies kan gaan rondwolken, is nog altijd raadselachtig. Natuurkundigen wijzen op het gedrag van uitgeademde en uitgehoeste druppeltjes, die in droge ruimtes iets indrogen, lichter worden en zodoende langer zweven. Maar virologen wijzen liever op proeven waarbij men probeerde vlakbij de mond van coronapatiënten nog werkzaam, infectieus virus te oogsten: dat gaat heel moeizaam.

Waarschijnlijk komt dat doordat veel virusdeeltjes de overgang van de vochtige, CO2-rijke longen naar de buitenlucht niet overleven, stelt Reid nu. De Britten onderzochten dat met een nieuw apparaat: een soort koektrommel, waarin men minuscule druppeltjes (aerosolen) zwevend houdt in een elektrisch veld, terwijl de onderzoekers de omstandigheden aanpassen.

Klaslokaal

Al na een minuut of vijf is het virus zijn vermogen om kweekcellen te infecteren grotendeels kwijt, blijkt daaruit. In de droge omstandigheden van een kantoor of klaslokaal verliest het virus binnen twintig minuten 90 procent van zijn besmettelijkheid. En, opmerkelijk: de temperatuur maakt niet uit, wat ingaat tegen het idee dat het coronavirus beter overleeft bij koelte.

Anderzijds is het oppassen in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stoomsauna’s of zweterige, slecht geventileerde clubs. Daar lijkt het virus na uitademing beter te overleven. Natuurkundigen wijzen er juist op dat druppeltjes bij een hoge luchtvochtigheid sneller zwaar worden en naar de grond vallen.

‘Een interessant artikel’, reageert desgevraagd viroloog Sander Herfst (Erasmus MC). Al is het wat hem betreft beslist niet het laatste woord: ‘Zo vraag ik me af wat de invloed van het elektrische veld is waarmee de deeltjes in de lucht worden gehouden op de stabiliteit van het virus.’ Bovendien blijft het laboratoriumonderzoek, brengt hij in herinnering: zo werkte Reid niet met druppeltjes keelslijm maar met water.

In The Guardian waarschuwt viroloog Stephen Griffin intussen de nieuwe vondst niet te zien als pleidooi tégen ventilatie. ‘Aerosolen zullen bij afwezigheid van goede ventilatie binnenruimtes snel opvullen. En het geïnfecteerde individu zal het virusniveau blijven aanvullen.’