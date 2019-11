Onderzoek: burgemeester Maastricht had open moeten zijn over huizendeal

Burgemeester Penn-te Strake tijdens een raadsdebat. Beeld Harry Heuts

De zaak kwam in september van dit jaar aan het rollen na onderzoek van de Volkskrant. Daaruit bleek dat de burgemeester voor 420 duizend euro een pand had gekocht van Wim Lousberg, de directeur van een omstreden samenwerkingsverband tussen drie Limburgse gemeenten, waaronder Maastricht. Het huis – Penns derde woning in de stad – werd niet op de markt aangeboden, maar onderhands verkocht. De burgemeester deed geen officiële melding van haar aankoop in het college en de gemeenteraad wist van niets.

Lousberg is in zijn werk afhankelijk van een goede relatie met burgemeester Penn. Hij speelde bovendien een sleutelrol in de zogeheten spionageaffaire, een hoog opgelopen conflict waarin het Maastrichtse college onder meer de mailboxen van 41 ambtenaren liet doorlichten. Die samenloop riep in september vragen op over de transactie: kan een burgemeester privé een huis aankopen van iemand met wie ze zakelijk ook van doen heeft?

Spijt

Deskundigen spraken in de Volkskrant van belangenverstrengeling. ‘Je kunt niet meer zonder aanzien des persoons optreden als bestuurder op het moment dat je ook een deal hebt over een huis’, zei Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, in september.

Na de ophef die in Maastricht ontstond over de huizendeal, zei burgemeester Penn spijt te hebben dat ze geen melding had gedaan van de transactie. Ze gaf bureau Necker van Naem opdracht onderzoek te doen naar de kwestie.

In het rapport komen de onderzoekers nu tot de conclusie dat er geen sprake was van belangenverstrengeling, omdat de privégesprekken over de huizendeal al gaande waren voordat de burgemeester en Lousberg ook zakelijk met elkaar te maken kregen, in februari 2018. Het koopcontract werd weliswaar pas in maart 2018 getekend, maar volgens Necker van Naem waren de afspraken informeel al langer bevestigd en hebben de huizentransactie en de zakelijke belangen elkaar dus niet beïnvloed.

Terloops

Wel had de burgemeester veel meer openheid in het college dienen te betrachten, oordelen de onderzoekers, ‘en daarbij hadden dan vragen en opmerkingen geplaatst kunnen worden’. ‘Het is daarbij niet voldoende om slechts terloops en informeel over de aankoop te vertellen.’

Volgens de gedragscode van de gemeente Maastricht is de burgemeester ‘alert op risicogevoelige situaties voor collegeleden’. ‘Van die alertheid was in deze casus op meerdere momenten geen sprake’, aldus de onderzoekers. Dat er zoveel ophef over de derde woning van Penn is ontstaan, schrijven zij in hun conclusie, ‘mag de burgemeester zich aanrekenen’.

Komende week wordt over het rapport gedebatteerd in de gemeenteraad van Maastricht.