Onderzoek: brein na coronabesmetting iets gekrompen

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in de teststraat bij het HMC Bronovo. Beeld ANP/Sem van der Wal

Ook zijn ze gemiddeld iets trager in het doen van een puzzelspelletje ‘verbind de punten’. ‘Dat zegt iets over de verwerkingssnelheid en uitvoerende functies van het brein, oftewel iemands vermogen om een complexe taak uit te voeren’, zegt onderzoeksleider Gwenaëlle Douaud (Universiteit van Oxford).

Het gaat daarbij wel om zeer subtiele verschillen, die bovendien per persoon verschillen, benadrukt Douaud in vakblad Nature: gemiddeld 0,2 tot 2 procentpunt extra verval boven op de schade die mensen sowieso met de jaren oplopen. Door de bank genomen zijn de door het coronavirus aangetaste hersengebieden zo’n tien jaar ‘ouder’ dan ze anders waren geweest, zo valt uit de Britse cijfers af te lezen.

Opmerkelijk is dat de verschillen ook zichtbaar zijn bij patiënten die hun corona thuis konden uitzieken. Bij andere studies naar de langetermijneffecten van corona gaat het vaak om patiënten die zwaar ziek in het ziekenhuis lagen. Onduidelijk is in hoeverre het verlies aan hersenmassa weer bijtrekt: dat is nu een van de grote vragen, aldus Douaud.

‘Niet dramatiseren’

Een gedegen onderzoek, al is er nog veel onduidelijk, zegt hoogleraar hersenwetenschap David Linden (Universiteit van Maastricht) na lezing van het onderzoek. ‘Het is belangrijk om de langetermijngevolgen van corona niet te onderschatten. Maar je moet dit ook weer niet dramatiseren. In hoeverre dit relevant is voor het functioneren van de mensen om wie het gaat is nog niet bekend.’

Douaud en haar team bestudeerden de hersenscans van ongeveer achthonderd Britten van tussen de 50 en de 80 jaar oud die meedoen aan een al lopend langdurig medisch volgonderzoek. De helft had tussendoor corona gehad, de andere helft niet, waardoor de onderzoekers goed de situatie voor en na de infectie konden vergelijken. Dat was overigens wel in het eerste jaar van de pandemie, toen haast nog niemand was gevaccineerd en vooral de oorspronkelijke variant van het virus rondging.

De Britten nemen aan dat de schade te maken heeft met het reukverlies dat tot voor kort een kenmerkend symptoom was van corona – bij de omikronvariant komen reukstoornissen minder vaak voor. Wellicht komt het virus zelf via het reukcentrum het brein binnen, of wellicht is het de ontstekingsreactie die de schade aanricht. Een andere mogelijkheid is dat de schade gewoon komt doordat patiënten een tijd hun reukcentrum niet gebruikten: in het brein beginnen ongebruikte gebiedjes vaak vanzelf te krimpen.

Dementie

Iets om in de gaten te houden, vindt Linden, is of de oud-coronapatiënten ook meer risico hebben op dementie. ‘Misschien komt dit boven op de vele risicofactoren die mensen op die leeftijd toch al hebben. Ik hoop dat ze deze mensen blijven volgen.’

In totaal vonden de onderzoekers 65 afwijkingen tussen de mensen die wel en geen corona hadden gehad. Daarbij gaat het overigens vaak om subtiele verschillen in gespecialiseerde hersengebiedjes, hoog in het voorhoofd en in het cerebellum, helemaal in de nek. Dieper in het brein vonden de onderzoekers schade aan een hersenwinding die samenhangt met het geheugen.

Ook al onbekend: in hoeverre de mensen in de hersenscanner last hadden van postcovidsyndroom, de slepende aandoening die voorheen ‘long covid’ heette. In een overzichtsstudie van tienduizend herstelde covidpatiënten had na twee maanden nog 28 procent geheugenproblemen en 22 procent concentratieproblemen.