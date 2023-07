Onderzoek: bouwplannen kabinet kunnen bevolkingsgroei en vergrijzing niet bijbenen

Zelfstandig wonende man in Appeltern. Ouderen gaan minder naar een verpleeg- of verzorgingstehuis, waardoor het aantal huishoudens stijgt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat concludeert onderzoeksbureau ABF Research, dat in opdracht van verschillende overheden de situatie op de woningmarkt in kaart brengt. Er zijn volgens ABF meer huizen nodig dan gedacht, omdat de bevolking sneller groeit dan eerder werd aangenomen. Grotendeels heeft die onverwachte groei te maken met toegenomen migratie, vooral van Oekraïense vluchtelingen.

Maar dat is niet de volledige verklaring. Het aantal huishoudens neemt tot 2030 relatief gezien sterker toe (6,6 procent) dan de bevolking (4,4 procent), omdat meer mensen alleen wonen.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Gezien de vergrijzing gaat dat vooral om ouderen. Waar die vroeger vaak naar een verpleeg- of verzorgingstehuis gingen, komt dat tegenwoordig en in de toekomst steeds minder voor. ABF wijst erop dat er van het ministerie van VWS niet meer dan 135 duizend zogeheten institutionele plekken mogen zijn. Daardoor loopt het aantal huishoudens op.

In totaal komt het woningtekort dit jaar uit op 390 duizend woningen, oftewel 4,8 procent van de totale woningvoorraad. Volgens ABF is er voor een gezonde woningmarkt altijd een kleine krapte nodig. Die is idealiter niet groter dan 2 procent.

Met de huidige woningbouwplannen wordt die gezonde situatie voorlopig niet bereikt. De ambitie was om tussen 2022 en 2030 900 duizend woningen te bouwen. Dat is volgens ABF echter niet meer genoeg om op 2 procent uit te komen; daarvoor moeten in diezelfde periode 81 duizend huizen extra worden gebouwd.

Verkoop nieuwbouw valt tegen

Tussen ambitie en realisatie zit vervolgens ook weer een gat. Dit jaar komen er naar verwachting 95 duizend woningen bij, maar daarna zakt de productie wat in, om vervolgens weer aan te trekken. De tegenvallende bouwcijfers komen door de gestegen rente en de inflatie. Daardoor zijn de bouwkosten hoger en neemt de vraag naar nieuwbouw af.

Vervolgens stellen investeerders en bouwers toekomstige nieuwbouwprojecten uit. Ook vanwege het beleid van het kabinet om de woningmarkt te reguleren, zoals een maximum stellen aan de middenhuur, zeggen ze. Dat maakt het volgens hen voor beleggers een minder aantrekkelijke investering.

Tot en met 2030 gaat ABF daarom uit van een bouwproductie van 744 duizend woningen. Daarmee komt het woningtekort op dat moment uit op rond de 4 procent. Pas na 2040 tikt het woningtekort de 2 procent aan.