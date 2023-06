Onderzeeër vermist die op weg was naar wrak Titanic, ook Britse miljardair aan boord

Een foto van de gezonken Titanic op 4.000 meter diepte. Beeld ANP

De Titan, die vijf personen kan meenemen, zakt naar een diepte van 3.800 meter in de Atlantische Oceaan om daar de wrakstukken van de Titanic te bekijken. Waar de onderzeeër zich precies bevond toen het zondag in de problemen kwam, is nog onduidelijk.

‘Wij onderzoeken en mobiliseren alle opties om de bemanning veilig terug te brengen’, aldus een woordvoerder van OceanGate Expeditions, dat de toeristische bezoekjes aan de Titanic organiseert. Volgens de Britse krant The Guardian zou onder anderen de 58-jarige Britse miljardair en ontdekkingsreiziger Hamish Harding in de duikboot zitten. Dat is inmiddels bevestigd door Mark Butler, uitvoerend directeur van Action Aviation. Harding is oprichter van het bedrijf, dat actief is in de vliegtuigindustrie.

IJsberg

De wrakstukken van de Titanic, die in 1912 verging, bevinden zich op meer dan 600 kilometer van het Canadese eiland Newfoundland. Het Britse cruiseschip zonk op de eerste reis naar de bodem van de oceaan toen het een ijsberg raakte. Meer dan 1.500 van de naar schatting 2.200 passagiers en bemanningsleden kwamen toen om het leven. Pas in 1985 werden de wrakstukken van het schip gevonden.

Voor zo’n 228 duizend euro kunnen toeristen als ‘missiespecialist’ in de Titan afdalen naar het wrak. Vanaf een schip bij de rampplek worden de passagiers overgebracht naar de mini-onderzeeboot, waarna in twee uur wordt afgedaald om de restanten van het cruiseschip van dichtbij te bekijken. De Titanic was indertijd onderweg van Southampton naar New York toen het noodlot toesloeg.

Wetenschappelijk onderzoek

Het bedrijf was bezig aan de vijfde ‘expeditie’ van dit jaar naar het wrak. Ook in de afgelopen twee jaar werden bezoekjes gebracht aan de Titanic, toen zonder enige problemen. Wat er dit keer precies misging, is nog onduidelijk. Toen zondag het contact met de Titan werd verloren, was het al 1 uur en 45 minuten bezig aan de tocht naar de bodem van de oceaan.

Volgens John Mauger, districtscommandant van de Amerikaanse kustwacht die toezicht houdt op de zoek- en reddingsoperatie, zou de duikboot voor 96 uur aan zuurstof bij zich hebben. Dat zou betekenen dat de opvarenden nog voldoende lucht hebben voor iets minder dan drie dagen onder water.

OceanGate zegt dat de Titan werd ontwikkeld ‘dankzij het innovatieve gebruik van materialen en hoogstaande technologie’. Volgens het bedrijf kan de mini-onderzeeboot ook goed worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de zeebodem. ‘De diepe oceaan is nu toegankelijker voor menselijke verkenning dan ooit tevoren’, aldus het Amerikaanse bedrijf op de website.