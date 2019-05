Onderwijswoordvoerder GroenLinks zet partij voor het blok: ‘Schaf het leenstelsel af’

Zihni Özdil (Groenlinks) Beeld ANP

GroenLinks wil niet inhoudelijk reageren op de oproep van Özdil. ‘Op het partijcongres is afgesproken dat we gaan kijken naar alternatieven’, zegt een woordvoerder. De partij wil voor de zomer conclusies trekken, maar er nu niet op vooruitlopen. De partijleiding wil niet zeggen of het interview gevolgen heeft voor de positie van Özdil. ‘Hij neemt nu publiekelijk een standpunt in’, zegt de woordvoerder, ‘daaruit kun je afleiden dat die ruimte er is.’

Het leenstelsel ligt al langer onder vuur. Ook coalitiepartners ChristenUnie en CDA liepen van meet af aan niet warm voor het voornemen de basisbeurs af te schaffen en studenten hun lening met rente te laten terugbetalen. ‘De ChristenUnie heeft nooit wat in het leenstelsel gezien’, zei Gert-Jan Segers een half jaar geleden al. Op het laatste CDA-congres werd een resolutie aangenomen de rente op de studieschuld aftrekbaar te maken.

Özdil vindt dat het leenstelsel het voor jongeren met ouders met een smalle beurs moeilijker maakt te gaan studeren. Van de beloofde voordelen van het leenstelsel komt volgens hem niets terecht. De doorstroom van mbo en havo naar hbo loopt terug, de rente gaat omhoog zodat de schulden verder oplopen en de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs blijven uit. ‘Ik kan niet staande houden dat GroenLinks een linkse partij is, als we het leenstelsel blijven steunen’, zegt hij. ‘Ik sta voor een eerlijk, sociaal en betrouwbaar systeem. Dat krijg je niet op deze manier.’

Met zijn oproep het leenstelsel af te schaffen negeert het Kamerlid de partijkoers. Voor GroenLinks is het leenstelsel een precaire kwestie. Het kabinet-Rutte II deed op allerlei gebieden soepel zaken met D66, CU en SGP. Op één dossier was het GroenLinks dat de plek innam van de kleine christelijke partijen: het leenstelsel, waarover in april 2014 een akkoord werd bereikt, waarvoor ook D66 tekende.

Dat akkoord is ook om politiek-strategische redenen belangrijk voor GroenLinks: het laat zien dat de partij van Jesse Klaver wel degelijk bereid is verantwoordelijkheid te nemen en zich aan gemaakte afspraken houdt. Het bracht de partij wat dichter bij een plek in het kabinet, al kwam het daar in 2017 niet van.

Wake-upcall

Daar loopt Özdil met zijn uitspraken nu dwars doorheen. ‘Ik voel me vrij om vier jaar na de invoering te kunnen zeggen: dit leenstelsel is een dood paard. Mijn oproep is een wake-upcall, ook naar de partij.’ Hij zegt in zijn fractie de terugdraai van het leenstelsel vaak te hebben bepleit.

Özdil staat niet alleen in zijn opvattingen. Jongerenafdeling Dwars steunt hem, net als de studentenvakbonden en GL-raadsleden in studentensteden. Verschillende lokale GL-afdelingen laten via sociale media weten de oproep van Özdil te steunen.

GroenLinks heeft al wel een protestactie gepland tegen de verhoging van de rente op de studieschuld. Maandagmiddag wordt in Utrecht een petitie gepresenteerd om die verhoging niet te laten doorgaan. Özdil staat voor die bijeenkomst geboekt als woordvoerder.

De rente op de studieschuld gaat omhoog omdat het kabinet een langere rentelooptijd wil hanteren, van vijf naar tien jaar, gekoppeld aan die op staatsobligaties. Het voorstel daartoe ligt bij de Eerste Kamer, die er de komende weken over gaat stemmen.

Onderzoek van de Europese Commissie uit 2017 wees uit dat het hoger onderwijs in Nederland tot de duurste van Europa behoort. Het kabinet-Rutte III heeft als tegemoetkoming aan CDA en CU bij zijn aantreden wel de hoogte van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten gehalveerd.