Onderwijsraad: minder lesuren en betere spreiding docenten om lerarentekort aan te pakken

Op dit moment komt het basisonderwijs zo’n 10 duizend docenten te kort. In het voortgezet onderwijs gaat het om een tekort van rond de 1.700 docenten. Die tekorten laten zich nu al voelen, met klassen die regelmatig naar huis gestuurd worden omdat er geen docenten beschikbaar zijn, samen worden gevoegd of vakken die een tijd lang niet gegeven kunnen worden.

Die tekorten zullen naar verwachting gaan stijgen, zegt de Onderwijsraad. Dat komt door specifieke problemen in het onderwijs, maar ook door de algemene krapte op de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet om die reden anders worden ingericht, luidt het advies Schaarste schuurt, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Hoewel er overal in het onderwijs te weinig docenten zijn, is het probleem niet gelijk verdeeld. Met name scholen met moeilijke en kwetsbare leerlingen kunnen lastig leraren vinden. De verschillen tekenen zich ‘grotendeels langs sociaaleconomische lijnen’ af, zegt de raad. Dat werkt vervolgens weer door in de kansenongelijkheid in de samenleving.

De Onderwijsraad benadrukt dat het tegengaan van de gevolgen het lerarentekort een gezamenlijke opgave is. Daarom zou er in het onderwijsveld zelf meer solidariteit getoond moeten worden.

Concreet betekent dat volgens de raad dat docenten van scholen met een kleiner tekort over moeten stappen naar scholen met een groter tekort. Docenten tot zo’n overstap verleiden is in eerste instantie een taak van schoolbesturen die meerdere locaties onder zich hebben. Een al dan niet financiële beloning kan een prikkel vormen om op een andere school te gaan werken.

Binnen regio’s moeten schoolbesturen ook samen optrekken om de problemen beter te verdelen. Maar de Onderwijsraad spreekt ook expliciet de overheid aan. Die moet voor aantrekkelijkere randvoorwaarden zorgen, door bijvoorbeeld scholen waar het lerarentekort het grootst is beter te financieren. Dwang en drang vanuit de overheid is uit den boze, zegt de Onderwijsraad. Het moeten altijd de scholen en de docenten zijn die zelf bepalen wie waar werkt.

Te hoge verwachtingen

Een betere verdeling van docenten alleen is waarschijnlijk niet genoeg om de problemen het hoofd te bieden. De overheid zal ook zijn verwachting voor het onderwijs en leraren bij moeten stellen. Er is de afgelopen decennia meer en meer op het bordje van scholen en docenten komen te liggen, zoals lessen over mediawijsheid, gezonde voeding of radicalisering. ‘Bij maatschappelijke kwesties is de reflex al snel dat het onderwijs moet bijdragen aan de oplossing – zeker ook vanuit de politiek.’

Zowel schoolbesturen als de overheid zullen minder van hun docenten moeten eisen. Scholen moeten hun docenten beter beschermen tegen allerlei maatschappelijke verwachtingen. De overheid moet de wettelijke norm voor het aantal lesuren, die in Nederland hoger ligt dan gemiddeld in Europa, en het aantal kerndoelen van het onderwijs omlaag brengen.

In de praktijk zullen leerlingen dan minder uren les krijgen, maar niet per se minder op school zijn. Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld vier dagen les en een vijfde dag een ander niet inhoudelijk programma, dat niet door docenten hoeft te worden gegeven. Docenten moeten ook ontlast worden door onderwijsassistenten lessen te laten voorbereiden of administratieve taken te geven.