Onderwijsraad: coronacrisis dreigt ongelijkheid te vergroten

Onbevoegden mogen lesgeven op basisscholen in grote steden: lapmiddel of reddingsboei?

Basisscholen in vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden voor de klas zetten om het lerarentekort aan te vullen. Het betreft een vierjarig experiment. Is dit alleen gaten stoppen in de lesroosters of juist een verbetering van het onderwijs?

Mag die kleuter met hooikoorts nou wel of niet naar school komen?

Scholen, kinderdagverblijven én ouders worstelen met hoesters en snotteraars. Mogen kinderen met astma of hooikoorts nou wel of niet komen? En die met een lichte snotneus? Vier vragen en antwoorden.