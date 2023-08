Onderwijsminister kan voortaan sneller ingrijpen bij misstanden op scholen

De inspectie had in 2019 stevige kritiek op het Cornelius Haga Lyceum. Met de nieuwe wet kan de minister van Onderwijs eerder optreden tegen schoolbesturen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tot de misstanden waartegen kan worden opgetreden, behoren onveilige situaties, slechte kwaliteit van onderwijs of gerommel met de financiën. Ingrijpen op een school mag alleen als de Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat daartoe aanleiding is. De minister voor primair en voortgezet onderwijs, de anderhalve week geleden in het demissionaire kabinet benoemde Mariëlle Paul (VVD), kan dan een aanwijzing geven.

Paul dankt de nieuwe bevoegdheid aan haar voorgangers Arie Slob (ChristenUnie) en Dennis Wiersma (VVD). Slob kwam in het geweer na de misstanden rond de eindexamens van het VMBO Maastricht in 2018. De school hield zich niet aan de examenregels. Leerlingen hadden essentiële delen van de leerstof niet afgerond, maar kregen wel een diploma. De inspectie verklaarde 354 centrale examens ongeldig.

Ook de situatie op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam speelde een rol. Daar stelde de inspectie in 2019 vast dat de ‘burgerschapsopdracht’ die het onderwijs heeft, onvoldoende werd uitgevoerd. Ook waren de bestuurlijke organisatie en financiële situatie zorgelijk.

Eerder optreden

In de nieuwe wet die sinds dinsdag van kracht is, voluit de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, kan de minister eerder optreden tegen schoolbesturen. Zij zijn het ‘bevoegd gezag’ van scholen en instellingen. De wet werd juli vorig jaar aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen SGP, Denk en Bij1 stemden tegen. De Eerste Kamer stemde afgelopen juni in met de wet. Hier stemde alleen de SGP tegen (Denk en Bij1 hebben geen zetels in de senaat).

Tot nu toe mocht de minister scholen pas een aanwijzing geven als de kwaliteit van het hele stelsel van basis- of voortgezet onderwijs in gevaar was. Die ‘stelsel-eis’ is uit de wet gehaald. De nieuwe wet voorziet ook in het geven van een ‘spoedaanwijzing’, in acute noodsituaties. Bijvoorbeeld als wordt vastgesteld dat een school ten onrechte diploma’s uitdeelt na onvolledig afgelegde examens, zoals in Maastricht gebeurde.

Wanbeheer kan in het uiterste geval leiden tot het stopzetten van de bekostiging van een school, met mogelijk opheffing tot gevolg. Beëindiging van financiering is alleen mogelijk als een school het oordeel ‘zeer zwak’ van de inspectie krijgt en dit niet binnen een jaar is verbeterd. Ook komt het voor dat een school geen afspraken met de inspectie over verbetering wenst te maken.

Blijkens door NRC opgevraagde interne documenten wilde minister Wiersma dat de inspectie ook onaangekondigde schoolbezoeken zou gaan afleggen en vaker scholen als ‘onvoldoende’ zou beoordelen. Dat kon naar zijn mening de volgens internationale vergelijkingen achterblijvende kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De inspectie verzette zich hiertegen. Wiersma legde in juni zijn functie neer na aanhoudende klachten over ongepast gedrag.