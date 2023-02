Onderwijsminister Dijkgraaf: onbegrijpelijk dat universiteiten niet weten hoe ze worden gefinancierd

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat zegt Dijkgraaf (D66) tegen Het Financieele Dagblad (FD). De krant publiceerde zaterdag het resultaat van een jaar lang onderzoek naar de financiering van leerstoelen. Het bleek voor universiteiten vaak onmogelijk om een hapklaar overzicht te geven. Ook worden geldschieters regelmatig niet vermeld in de online profielen en wetenschappelijke publicaties van hoogleraren. ‘Dat vind ik onbegrijpelijk’, zegt Dijkgraaf. ‘Hoe moeilijk kan het zijn om informatie online te zetten?’

In totaal financieren zo’n zevenhonderd instellingen bijna twaalfhonderd leerstoelen, blijkt uit het onderzoek. Geldschieters zijn vaak zorginstellingen, advocatenkantoren en grote kennisbedrijven zoals ASML. Op zich is dat geen probleem, vindt Dijkgraaf, omdat kennis en geld vanuit de praktijk heel belangrijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Maar als iemand meebetaalt, moet dat dus wel voor iedereen duidelijk zijn.

Pijnlijk

De kwestie is ook voor Dijkgraaf zelf pijnlijk, omdat hij onlangs een brief naar de Tweede Kamer stuurde met een overzicht van publiek gefinancierde hoogleraren. Die lijst blijkt onvolledig, constateert FD. Verschillende leerstoelen staan er niet op, terwijl andere professoraten helemaal niet blijken te bestaan. ‘Er komt een correctie naar de Tweede Kamer’, zegt Dijkgraaf. ‘Heel vervelend. De Kamer moet blind kunnen vertrouwen op informatie die ik deel.’ De minister, die zelf jaren directeur was van het Institute for Advanced Study in de Amerikaanse stad Princeton, vindt het onvoorstelbaar dat je als grote instelling niet precies weet wie er meebetalen. ‘Soms zijn er dingen die je bij wet moet doen, maar dit is gewoon een kwestie van behoorlijk bestuur.’

Het FD-onderzoek komt op het moment dat er veel discussie is over het financieren van leerstoelen door ‘fossiele bedrijven’. Op verschillende universiteiten stellen klimaatactivisten dat zulke financiering verboden zou moeten worden. Eerder gebeurde dat al met de tabaksindustrie. De Universiteit van Amsterdam besloot onlangs dat het geen nieuwe projecten begint met Shell.

Dijkgraaf gaat niet op de vraag in of het moreel wenselijk is dat specifieke bedrijven of stichtingen universiteiten steunen. ‘Dat is aan de universiteiten zelf.’ Maar hij vindt het wel belangrijk dat die discussie gevoerd kan worden. ‘Dan moet je wel weten wie er betaalt.’