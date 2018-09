Onderwijsinstellingen en studenten vrezen kwaliteitsverlies hoger onderwijs door bezuiniging van 19,5 miljoen

Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties maken zich zorgen over de nieuwe bezuinigingen in het hoger onderwijs. Ze moeten samen 19,5 miljoen euro ophoesten en vrezen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Studenten in de collegezaal Foto ANP

De bezuiniging is nodig omdat er meer studenten zijn dan verwacht. Het ministerie van OCW moet daarom meer geld uitkeren aan universiteiten en hogescholen en wil deze hogere uitgaven deels terughalen bij de instellingen. Die krijgen daarom het komende jaar per student een lagere bijdrage van de rijksoverheid.

Deze lagere bijdrage is niet genoeg om alle extra kosten te kunnen betalen, volgens de instellingen. Hogescholen en universiteiten komen hierdoor in financiële problemen. ‘Het onderwijsstelsel wordt gestraft voor het eigen succes’, zegt Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten VSNU.

Opeenstapeling van bezuinigingen

‘Relatief gezien lijkt deze bezuiniging mee te vallen. Dit bedrag komt echter bovenop de structurele bezuiniging en bezuinigingen van het vorige kabinet’, zegt Pierik. ‘Het is de druppel die de emmer doet overlopen.’

‘Iedereen schreeuwt om investeringen – dat is ook beloofd. Maar nu is er besloten om te bezuinigen’, zegt Carline van Breugel, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

De studentengroei wordt veroorzaakt door de toename van het aantal vwo-scholieren, laat de VSNU weten. Enkele duizenden van hen gaan vervolgens naar het wetenschappelijk onderwijs. Pierik benadrukt het belang van deze studenten, omdat er een groot tekort zal komen aan universitair opgeleiden.

Het systeem zou heroverwogen moeten worden, vindt Pierik. ‘Er moet ruimte komen om meer mensen te laten studeren zonder dat het ten koste gaat van het budget per student.’ Het budget is sinds 2000 al met 5 duizend euro verlaagd naar 15 duizend euro per student.

Universiteiten en hogescholen moeten de tekorten die ontstaan zelf oplossen, want er is geen extra geld om meer docenten aan te nemen. De werkdrukcijfers in de branche zijn zorgwekkend, bevestigen de onderwijsorganisaties. Dat komt deels voort uit deze systematiek. ‘Met een plus in studentenaantallen word je gestraft met een min in de financiën’, zegt Pierik.

Kwaliteit in het geding

Als deze situatie in stand wordt gehouden, komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding, stelt de VSNU. Pierik: ‘Het komt neer op minder docent per student. Dat uit zich in grotere klassen of een nieuwe collegezaal minder.’ Ook de LSVb erkent dit probleem. ‘Werkgroepen zitten vol en de werkdruk is hoog, waardoor studenten geen goede feedback kunnen ontvangen op hun projecten.’

De VSNU heeft een plan gemaakt om extra geld te vinden voor het hoger onderwijs. De meevaller van de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel - circa 187 miljoen in 2019 – kan worden gebruikt voor de kwaliteit van het onderwijs.

Komende week vinden er manifestaties plaats onder leiding van actiegroep WOinactie, waaronder flyeren op de Hogeschool van Amsterdam, het uitdelen van muntdrop aan studenten in Utrecht en protesten op het Erasmusplein in Nijmegen. Verder zullen docenten en hoogleraren van verschillende universiteiten als tegenactie openluchtcolleges geven.