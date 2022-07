Onderwijsinspectie: meeste middelbare scholen houden zich niet aan de vrijwillige ouderbijdrage

Kluisjes op een middelbare school. Beeld Getty

Dit constateert de Onderwijsinspectie op basis van een representatieve steekproef onder 160 middelbare scholen, waarbij schoolgidsen zijn geanalyseerd. De inspectie publiceert de definitieve uitkomsten pas dit najaar, maar vindt de voorlopige resultaten zo zorgelijk, dat deze week al een brief is verstuurd naar alle middelbare schoolbesturen.

Hierin worden zij opgeroepen nog eens kritisch te kijken naar alle communicatie over de kosten die aan ouders worden gevraagd voor activiteiten die binnen en buiten het verplichte lesprogramma plaatsvinden. De inspectie hoopt hiermee te bereiken dat scholen hun gidsen voor het aankomende schooljaar wel op orde hebben.

Bijdragen lopen uiteen van enkele tientjes tot een paar honderd euro

Scholen gebruiken de vrijwillige ouderbijdrage voor een breed scala aan activiteiten, variërend van een reis naar Rome tot tweetalig onderwijs of een verrijkend lesprogramma. De bedragen die ze aan ouders vragen verschillen per school en lopen uiteen van enkele tientjes tot een paar honderd euro per schooljaar.

Sinds een wetswijziging vorig jaar augustus mogen scholen kinderen van ouders die geen geld hebben overgemaakt niet langer uitsluiten van extra activiteiten. Voorheen mochten scholen voor deze groep nog een vervangende (gratis) activiteit organiseren. Scholen zijn daarnaast verplicht om expliciet in hun schoolgidsen en andere communicatie-uitingen te vermelden dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.

De wetswijziging is bedoeld om de kansengelijkheid onder kinderen te bevorderen. Maar de Onderwijsinspectie constateert nu dat scholen dit omzeilen door met dwingend geformuleerde zinnen alsnog de indruk te wekken dat de bijdrage niet vrijwillig is.

Een voorbeeld van zo’n zin uit een schoolgids is: ‘Daarom vragen we ouders met klem ons financieel te ondersteunen door op vrijwillige basis bij te dragen aan de extra kosten voor dit verrijkende programma.’ Of: ‘We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen de bijdrage willen betalen.’

Inspectie: ‘Ouders voelen zich onder druk gezet’

‘Ouders voelen zich hierdoor onder druk gezet’, zegt inspecteur Matty Bruins, projectleider van het onderzoek naar schoolkosten op middelbare scholen. ‘In bijna alle schoolgidsen is onduidelijk dat de kosten vrijwillig zijn. Als een leerling een extra vak, examentraining of huiswerkbegeleiding wil volgen, wordt dat in de schoolgids niet onder het kopje vrijwillige ouderbijdrage geplaatst, maar ergens verderop. Hier worden dan vaak ook aparte facturen voor verstuurd, waardoor ouders denken dat het om hele andere - verplichte - kosten gaat.’

In het primair onderwijs, waar de gevraagde bedragen vaak een stuk lager zijn dan in het voortgezet onderwijs, schaffen steeds meer scholen de vrijwillige ouderbijdrage af, bleek eerder uit een rondgang van de Volkskrant. Activiteiten worden voortaan vanuit het door de overheid gefinancierde schoolbudget betaald. Of ook middelbare scholen in toenemende mate de vrijwillige ouderbijdrage schrappen, is door de Onderwijsinspectie niet onderzocht. ‘Ik heb niet het idee dat dit op grote schaal gebeurt’, zegt inspecteur Matty Bruins.

Schoolbesturen die zich niet aan de wet voor de vrijwillige ouderbijdrage houden, zullen door de inspectie worden aangesproken. Als de communicatie vervolgens niet wordt aangepast, volgt een tweede gesprek en wordt het toezicht verscherpt. In het uiterste geval kan een sanctie worden opgelegd. De inspectie onderstreept dat dit nog nooit is gebeurd.