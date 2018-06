Onderwijsinspectie en schoolleiding wisten van problemen met schoolexamens VMBO Maastricht

Zowel de onderwijsinspectie als de schoolleiding van het VMBO Maastricht was al in november 2016 op de hoogte van problemen rond de schoolexamens. De ouders van zeker vijftien leerlingen hebben toen meerdere klachten ingediend bij de school waarin zij signaleerden dat scholieren achterliepen op het officiële programma van het schoolexamen. De klachten zijn ook bij de onderwijsinspectie beland.

Dat blijkt uit de correspondentie tussen ouders, de schoolleiding en de onderwijsinspectie, die in bezit is van de Volkskrant. Vorige week werden de eindexamens van alle 354 eindexamenkandidaten van het VMBO Maastricht ongeldig verklaard omdat er grote fouten zijn gemaakt met de schoolexamens, het deel van de eindexamens waarvoor de school verantwoordelijk is. De leerlingen bleken een of meerdere onderdelen van het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin de onderdelen van het schoolexamen staan vastgelegd, niet te hebben afgerond.

De misstand kwam aan het licht nadat een klokkenluider op 14 juni dit jaar de inspectie had ingelicht. Anderhalf jaar eerder, in november en december 2016, meldden verschillende ouders ook al dat de leerlingen, toen nog derdejaars, flink achterliepen op het PTA.

Brief van ouders

‘Als we het PTA bekijken, dan zouden ze al veel meer toetsen gehad moeten hebben’, schrijven de ouders van veertien leerlingen bijvoorbeeld in een brief aan de centrale directie van scholenkoepel LVO Maastricht, die ook naar de onderwijsinspectie is gestuurd.

Ouders Peter Leenders en Door Bijsterveld sommen in een andere officiële klacht, die ook naar de onderwijsinspectie is gegaan, alle vakken op waar de leerlingen op dat moment al achterlopen. De ouders maken zich ‘grote zorgen’, schrijven ze, dat de leerlingen uiteindelijk een flinke inhaalslag moeten maken ‘om toch aan de PTA eisen te voldoen’.

Inmiddels is duidelijk dat die inhaalslag niet is gelukt. Leenders: ‘Onze dochter moet precies voor de vakken waar we toen al voor waarschuwden haar schoolexamens inhalen. Het lijkt er op dat ze het hele jaar over moet doen.’

De onderwijsinspectie is naar aanleiding van de vele klachten in december 2016 een onderzoek begonnen naar het VMBO Maastricht. Eén afdeling, vmbo basis, was eerder al als ‘zwak’ bestempeld en onder verscherpt toezicht geplaatst. Naar de schoolexamens is geen onderzoek gedaan.

Klokkenluiders in 2016

‘De inspectie heeft het over een klokkenluider die het examendebacle onlangs aan het licht heeft gebracht’, zegt Marika de Bruijn, een van de ouders die een klacht hebben ingediend bij de inspectie. ‘Maar die klokkenluiders waren er al in november 2016. Daar is onvoldoende mee gedaan.’

Een woordvoerder van de inspectie laat in een reactie weten niet in te gaan op meldingen die zijn binnengekomen, omdat er een extern onderzoek komt naar de rol van de organisatie in het examenfiasco. ‘Wat de inspectie precies ontvangen heeft aan signalen over VMBO Maastricht en hoe die gewogen hadden moeten worden, maakt deel uit van dat onderzoek.’

Bij het VMBO Maastricht zijn inderdaad meerdere signalen binnengekomen dat er problemen waren met het PTA, bevestigt een woordvoerder van scholenkoepel LVO. ‘Voor zover wij nu kunnen achterhalen waren dat er twee. Er is vervolgens een afspraak geweest met de ouders, de directeur en de teamleider van de school. De school zou dat daarna verder oppakken. We kunnen met elkaar constateren dat dat onvoldoende is gebeurd.’

Volgens advocaat Wouter Geertsen die ouders van circa 130 gezakte leerlingen bijstaat, heeft niet alleen de school maar ook de inspectie gefaald. ‘De school stond al zo lang onder toezicht. Waarom hebben ze gewacht met ingrijpen?’