Onderwijsbond schrapt verkiezingsdebat omdat leden de PVV niet dulden

PVV-Kamerlid Harm Beertema was zelf docent op een mbo, maar kan volgens de AOb niet deelnemen aan een onderwijsdebat. Beeld Bart Maat, ANP

Aan het debat zou, naast VVD, SP, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA ook onderwijswoordvoerder Harm Beertema van de PVV meedoen. In een verklaring liet de AOb maandag echter weten dat leden van de bond in verweer kwamen tegen zijn deelname. De onderwijsbond besloot daarnaar te handelen en bleek het eigenlijk wel met de leden eens: een onderwijsdebat met de PVV is niet mogelijk. Een debat zonder de PVV klaarblijkelijk ook niet, waarop de AOb besloot het hele debat af te blazen.

‘Het hoofdbestuur heeft geconstateerd dat het programma van de PVV dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de PVV in te trekken’, stelt de bond in de verklaring. Welke specifieke standpunten niet door de beugel kunnen, maakt de bond niet concreet. De AOb wilde maandag niet reageren.

Harm Beertema was maandag niet bereikbaar voor een reactie, maar reageerde op Twitter verbolgen, net als zijn partijleider Wilders . Beertema, zelf voormalig mbo-docent, verwijt het AOb alleen gelijkgestemden aan het woord te laten en roept leraren op hun lidmaatschap bij de bond op te zeggen.

Ook de andere debaters zijn niet gelukkig. Zo laat Kamerlid Paul van Meenen (D66) weten het een slecht besluit te vinden. Hij wil juist met Beertema in debat te willen over zijn standpunten. Kamerlid Dennis Wiersma van de VVD sluit zich daarbij aan en stelt voor het desnoods zelf te organiseren.

Peter Kwint (SP) vond het ook jammer dat het debat niet doorgaat. ‘Ik weet niet wat de overwegingen zijn van de AOb’, zegt Kwint. ‘Maar ik geloof niet dat er heel veel veranderd is aan de standpunten van de PVV sinds Beertema werd uitgenodigd.’ Kwint was dan ook zonder problemen met Beertema in debat getreden. ‘Ik debatteer met wie ze voor me zetten, dat maakt me weinig uit.’

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, noemt de actie van de AOb opmerkelijk. ‘Kennelijk hadden ze gehoopt dat de PVV niet zou komen en was de uitnodiging voor de bühne. Dit was onder onze redactionele verantwoordelijkheid niet gebeurd’, stelt Aalbrecht. ‘Wij nodigen iedereen uit, we zijn inclusief en pluriform.’

Na overleg met de zeven onderwijswoordvoerders van de deelnemende partijen besloot De Balie maandagavond om het debat dan maar zelf te organiseren. Albrecht: ‘Onderwijs is een een te groot onderwerp om niet te behandelen in verkiezingstijd, dat vind ik onverantwoord.’