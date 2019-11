Onderwijs staakt opnieuw, ditmaal gaan scholen twee dagen dicht

Eerder staakten de leraren ook al

Rotterdamse leraren marcheerden in november over de Erasmusbrug voor meer onderwijsgeld. De actiebereidheid was groot. ‘De boeren rijden met al die tractoren naar het Malieveld. Waarom zouden wij hier dan niet heel even het verkeer kunnen hinderen?’

Waarom staken de leraren eigenlijk? Gaat er nog niet genoeg geld naar het onderwijs, zoals in Den Haag wordt gezegd? Of kijkt de politiek te veel naar de cijfers en is ze het zicht op de werkelijkheid kwijt? Er gaat wel/niet genoeg geld naar onderwijs.

De vorige staking ging eerst niet door en toen toch weer wel. De draai kostte AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen de kop.