Ondersteuningsteam toeslagenaffaire: ‘Kinderen laten terugkeren naar hun ouders gaat niet zo snel’

Manifestatie op het Kruisplein in Rotterdam om de ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire te steunen, op 16 april van dit jaar. In het midden parlementariër Pieter Omtzigt. Beeld Joris van Gennip

In de eerste vijf weken hebben zich 77 ouders gemeld over hun uit huis geplaatste kinderen bij het speciale ondersteuningsteam voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Na druk uit de Tweede Kamer is er voor deze specifieke groep sinds 4 april extra hulp geregeld. Sinds 2015 zijn 1.675 kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend.

Het is een onderwerp dat veel emoties oproept, in en buiten de politiek: behalve dat ze in de schulden raakten door de onterechte terugvorderingen van de Belastingdienst, kregen deze ouders ook te horen dat hun kinderen niet meer bij hen thuis mochten wonen. ‘Opvallend is dat lang niet alle ouders die ons benaderen zeggen: breng de kinderen morgen terug’, zegt projectmanager Judith Peeters van het ondersteuningsteam. ‘Veel ouders willen bijvoorbeeld eerst werken aan het het herstel van contact met hun kinderen. Of ze willen vooral erkenning van hun leed.’

Team zonder mandaat

De zogeheten procesbegeleiders van dit ondersteuningsteam luisteren naar het verhaal van de ouders en gaan vervolgens aan de slag, bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren met de Jeugdbescherming over hun zaak. Ze horen vaak schrijnende verhalen. Een van de moeders die zich meldde, vertelde hoe ze door de vorderingen van de Belastingdienst eerst haar woning kwijt raakte, en vervolgens haar kinderen. Ze is nog steeds dakloos. Ze zei dat niemand eerder de moeite had genomen naar haar verhaal te luisteren.

Eén belangrijke kanttekening: het team heeft niet de macht om jeugdbeschermingsmaatregelen terug te draaien. Daarvoor moeten de procesbegeleiders bij de Jeugdbescherming aankloppen. Die zou dan een aangepast advies kunnen opstellen, waarna de kinderrechter een beslissing moet nemen.

‘Sommige ouders melden zich niet bij ons, omdat ze zeggen: wat heb je nou aan zo’n team zonder mandaat?’, zegt Nicoline den Ouden, coördinator van de procesmanagers. ‘Of ze zijn er niet gerust op dat wij onafhankelijk zijn, van bijvoorbeeld de Jeugdbescherming. Dat zijn wij wél. Het is zeker ons doel dat er kinderen terug naar hun ouders gaan, al zal dat niet bij alle kinderen gebeuren. Dan proberen we bijvoorbeeld het contact tussen ouders en kinderen te herstellen. Maar een aantal kinderen zal naar huis gaan, daarvan ben ik overtuigd, anders was ik hier niet aan begonnen.’

Midden in het proces

Ze merken al, zeggen ze, dat de jeugdbeschermingsorganisaties open staan voor gesprekken over de bewuste zaken. Maar kinderen laten terugkeren gaat niet zo snel, beklemtonen ze. ‘We zijn nu vijf weken bezig, zoiets gaat niet van de ene op de andere dag’, zegt Den Ouden. ‘Het zijn intense processen. En stel dat we nu kunnen bewerkstelligen dat een kind naar huis kan, dan zal dat ook geleidelijk gaan. Er moet bijvoorbeeld een nieuwe school worden gevonden.’

Daarom komt het Kamerdebat over de uithuisplaatsingen en de toeslagenouders deze donderdag wat hen betreft te vroeg. Peeters en Van den Ouden voelen de politieke druk en de spanning op het onderwerp, zeggen ze, en ze snappen die ook. Ze proeven het ongeduld. Zij weten dat betrokkenen willen dat er snel resultaten worden geboekt. Den Ouden: ‘We waren nog geen twee weken bezig toen de vraag al kwam hoeveel kinderen er door ons toedoen naar huis konden. We zitten nog midden in het proces met veel ouders.’

Wat hen betreft gaat het ook om andere resultaten dan alleen de terugkeer van kinderen naar hun ouders. Peeters: ‘Wij bieden ook een luisterend oor. Veel van deze ouders zijn beschadigd, kampen met trauma’s en voelen zich niet gehoord. Wij bieden ook emotionele steun, ook dat is belangrijk.’

Den Ouden: ‘Sommige ouders die zich bij ons melden, dreigden uit huis te worden gezet. Wij helpen dat te voorkomen. Of we proberen een behandeling te regelen voor hun trauma’s. Dat zijn dan stappen die genomen moeten worden voordat het uiteindelijke doel in zicht kan komen: de terugkeer van de kinderen of het herstellen van het contact.’

‘Het zal vast een pittig debat worden’, zegt Peeters. ‘Over enkele maanden kunnen we laten zien wat we hebben bereikt, daarvan ben ik overtuigd.’