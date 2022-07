Onderscheiden diplomaat waarschuwt voor collectieve slaperigheid: ‘We kunnen niet toekijken bij naakte agressie’

Alexander Hug vrijdag in het Johan de Witthuis in Den Haag. Links zijn familie, rechts minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Beeld Raymond Rutting

Alexander Hug was in 2014 plaatsvervangend hoofd van de speciale monitoringsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Oekraïne. Nadat het nieuws over het neerstorten van MH17 binnenkwam, snelde hij met een klein team waarnemers vanuit Kyiv naar het rampgebied, waar hij, in de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, ‘ van onschatbare waarde’ is geweest bij het verkrijgen van toegang tot de crashsite, de identificatie en repatriëring van de slachtoffers en het mogelijk maken van waarheidsvinding ter plaatse.

Hug zei vrijdag in het Johan de Witthuis in Den Haag, ten overstaan van een select publiek van diplomaten en nabestaanden, dat hij de onderscheiding ‘nederig en dankbaar’ aanvaardt, ook namens zijn OVSE-collega’s. ‘Maar ik ben me ervan bewust dat we destijds niets hebben kunnen doen dat de misdaad had kunnen voorkomen. Geen van ons kon verhinderen dat het Boek-raketsysteem getransporteerd werd uit Rusland en gebruikt tegen onschuldige slachtoffers.’

‘Voorkom afstomping’

Volgens Hug, die tot 2018 in Oekraïne werkte voor de OVSE-missie, gebeurt er nu in Oekraïne ‘meer van hetzelfde’, op een ‘onvoorstelbare schaal’ die Europa sinds de Tweede Wereldoorlog niet heeft gezien. ‘De moord op onschuldige burgers door een statelijke actor, dat hebben mijn collega’s en ik jarenlang gezien. Ik kan deze onderscheiding niet aanvaarden zonder u en ons allen te vragen wat we meer kunnen doen aan de voortdurende slachtpartij in Oekraïne.’

‘Op dezelfde plek waar passagiers van MH17 hun leven verloren, verliezen op dit moment nog meer onschuldigen hun leven, en staat zelfs het voortbestaan van Oekraïne op het spel.’ Maar na de eerste schok lijkt Europa nu in de ‘fase van schemeroorlog’ te verkeren (een verwijzing naar de eerste ‘stille’ maanden van de Tweede Wereldoorlog, red.). ‘Te midden van deze collectieve slaperigheid sterven dagelijks honderden mensen. We kunnen niet toekijken bij naakte agressie, en niets doen.’

Voor Hug is het fenomeen oorlogsmoeheid niet nieuw. Eerder maakte hij mee hoe zelfs na MH17 de oorlog in Oost-Oekraïne geleidelijk uit de aandacht verdween. ‘De oorlog ging door, er bleven mensen sterven, maar het was niet meer in het nieuws.’ Hetzelfde gebeurt nu. ‘Oorlogen leiden in het begin tot grote krantenkoppen, maar na een tijdje verdwijnen ze naar de pagina’s achterin, tenzij er iets heel opmerkelijks gebeurt.’ Toch is het volgens hem belangrijk te voorkomen dat mensen ‘afgestompt’ raken. ‘Daarom moet je blijven tonen wat de oorlog doet met mensen die erdoor geraakt worden.’

Juridische procedures

Hoekstra wees er vrijdag op dat Hug en zijn team verschil hadden gemaakt door hun moedige en volhoudende optreden – waarbij ze regelmatig in beschietingen terechtkwamen. Ze gingen ‘verder dan hun mandaat’ en ‘niets hiervan was simpel of veilig’. Het mogelijk maken van forensisch onderzoek ter plaatse was volgens Hoekstra ‘het begin van een lange weg naar gerechtigheid’. Nederland streeft die al vele jaren na, ‘via onderhandelingen, internationale juridische procedures en de vervolging van verdachten onder Nederlands strafrecht’.

Volgens diplomatie-kenner Robert van de Roer is het de vraag ‘of die weg naar rechtvaardigheid niet een doodlopende weg is. Poetin, de eindverantwoordelijke, blijft buiten beeld. Bovendien doet hij niet aan uitleveringen – en al helemaal niet aan die van zichzelf.’ Zelfs Poetins adviseur, Vladislav Soerkov, over wie Joint Investigation Team-onderzoeker Fred Westerbeke in 2019 zei dat hij betrokken was bij het beschikbaar stellen van het Boek-luchtdoelsysteem, is nooit gedagvaard. ‘Premier Rutte heeft er altijd voor gekozen Poetin verbaal uit de wind te houden’, zegt Van de Roer. ‘Zo zit Nederland na acht jaar met vier onderknuppels in de beklaagdenbankjes opgescheept, die ook nog ontkennen. Het beschaafde Westen probeert Poetin steeds met regels tot inkeer te brengen. Tot nu toe is dat niet effectief.’